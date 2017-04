Replay : vaccination, automobile tricolore et unboxing

Ces derniers jours, la télévision s'est intéressée aux jeux d'évasion, à l'impact de notre consommation de plastique, tout en se demandant quel est le rôle du système immunitaire sur notre moral... Qu'une séance de vidéos de déballage de produits pourrait bien remonter.

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection manuelle de ce qu'il ne fallait pas manquer dans vos programmes TV. Garantie sans sponsoring et autre tracking de vos habitudes, vous permettant de savoir ce qu'il y a d'intéressant à regarder en replay ce week-end (surtout s'il ne fait pas beau et que votre séance de VTT tombe à l'eau).

Nous utilisons ainsi seulement nos petits bras et éventuellement vos suggestions. Si vous repérez une émission qui mérite selon vous de paraître dans notre sélection, vous avez deux possibilités :

Notez que la sélection se limite pour le moment aux replays de programmes TV, mais pourra s'étendre à d'autres médias. Nous avons pour le moment quelques idées et ferons sans doute des essais dans les semaines à venir. Mais n'hésitez pas à nous proposer vos idées, cette chronique évoluant pour vous et avec vous, à ciel ouvert ;)

Escape games, plastiques et Tastemade

Cette semaine, 66 minutes sur M6 a consacré un de ses segments aux escape games, des jeux d'évasion en équipe qui demande d'explorer une pièce dans laquelle les participants sont enfermés. À eux de trouver les objets qui leur permettront de sortir dans un temps suffisant. L'émission revient sur le phénomène et son aspect compétitif, qui reste encore méconnu.

Pour sa part, Xenius d'Arte se demande si les plastiques sont un succès ou une réelle bombe à retardement. L'émission se penche entre autres sur les alternatives et les moyens simples de moins en utiliser, alors que la production avait atteint 300 millions de tonnes en 2014.

La chaine propose le deuxième volet de sa série sur les Channel Islands, « une histoire américaine ». Cette fois, elle s'attarde sur l'arrivée massive d'habitants, de stars et l'attrait d'Hollywood pour l'archipel, qui a causé des bouleversements profonds de son écosystème, faune marine comprise. La vidéo est en ligne jusqu'au 2 mai.

Dans un style plus tapageur, France 5 propose de revoir « Le mystère du Loch Ness », un documentaire qui explore le mythe du monstre écossais, en mettant au même niveau analyse scientifique et récits sur la bête. Si la méthode peut interroger, il en reste au moins une émission divertissante. Il est aussi disponible jusqu'au 2 mai.

Le Tube de Canal+ est, cette fois, allé à la rencontre de Tastemade, « géant » des vidéos de cuisine dans le monde, alors que la concurrence s'intensifie sur le segment. Les contenus sont taillés pour les réseaux sociaux et sortent pour certains du cadre pur de la cuisine, en s'appuyant sur l'analyse des goûts des internautes. Enfin, UshuaïaTV propose « La grande aventure de l'homo sapiens », au titre explicite.

Peut-on mieux comprendre la dépression ? (jusqu'au 7 juillet)

Dans un documentaire, Arte s'intéresse au rôle du système immunitaire dans la dépression, via les avancées de la recherche en la matière, que ce soit en imagerie médicale ou en immunologie. L'une des questions à résoudre est l'efficacité assez aléatoire des anti-dépresseurs, auxquels un tiers des patients ne seraient pas réceptifs, et dont la consommation est très importante dans nos contrées.

L'importance de l'alimentation et du stress sont bien entendu abordés, jouant leur part dans le travail du système immunitaire. Comme d'habitude dans ce genre d'émission, l'équipe rencontre des médecins traitants et scientifiques confrontés au quotidien au problème, ainsi que des patients essayant de nouvelles méthodes de guérison.

De l'importance de la vaccination (jusqu'au 22 juillet)

La vaccination est de plus en plus remise en cause dans certains pays, notamment les États-Unis, alors qu'elle a prouvé son efficacité, principalement chez les nourrissons. Avec la baisse du nombre de traitements, certaines maladies presque oubliées réapparaissent, rappelant que la prévention est un enjeu de société important.

Dans ce documentaire, des chercheurs rappellent l'état de la science sur le sujet. La réalisatrice s'inquiète également du rejet de la vaccination sur la base de rumeurs, parfois venues d'autres pays, qui se fondent sur des faits distants ou sur l'invention d'effets secondaires plus ou moins importants.

Une histoire de l'automobile à la française (jusqu'au 2 mai)

Pour sa part, RMC Découverte propose de redécouvrir les succès de la production automobile française, via un documentaire qu'elle a coproduit. Animée par Le Tone, elle part à la rencontre de plusieurs modèles iconiques de marques françaises. Si le ton se veut léger, la rétrospective reste intéressante, ne serait-ce que pour toutes les décennies qu'elle couvre.

Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de parler de ces véhicules, mais aussi de les conduire avec des collectionneurs ou des personnes liées à leur conception. Un travail d'archive et de reportage de deux heures qui remet l'automobile actuelle en perspective.

BiTS déballe tout

Dans sa dernière chronique, BiTS d'Arte ouvre en grand les vidéos de déballage, au succès retentissant sur Internet. L'équipe cherche à saisir ce qui se cache derrière ces formats, qui rivalisent désormais de mise en scène pour paraître le plus naturel et franc possible... En jouant sur les attentes immédiates du spectateur.

L'idée directrice est que plutôt que de montrer le produit en question, l'unboxing aurait tendance à le faire disparaitre, illustrant un rapport ambigu à l'objet. La pratique évite pour partie d'émettre tout jugement critique, se contentant souvent de montrer un produit et son emballage pour une analyse sommaire.