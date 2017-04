Bénéfices en hausse pour Samsung, malgré des ventes de smartphones en berne

Samsung aussi a présenté ce matin ses résultats pour le premier trimestre 2017. Le fabricant du Galaxy S8 s'y affiche en bonne santé, avec un chiffre d'affaires qui progresse lentement, mais des bénéfices qui ont quasi augmenté de moitié.

Le géant coréen avait prévenu ses actionnaires il y a quelques semaines déjà : il s'attendait à des résultats particulièrement brillants, notamment du point de vue des bénéfices enregistrés. Privé de son bureau stratégique depuis maintenant deux mois à la suite d'un important scandale politique en Corée du Sud impliquant son vice-président, Samsung a tenu ses promesses.

Les revenus du géant coréen n'ont pas bondi au premier trimestre 2017, mais c'était attendu. Ils s'établissent à 50 550 milliards de wons (40,9 milliards d'euros), soit tout juste 1,5 % de mieux que l'an dernier à la même période, mais cela reste dans la fourchette haute des prévisions du début du mois.

Samsung avait également anticipé un bénéfice opérationnel compris entre 9 800 et 10 000 milliards de wons, il se trouve finalement pile au milieu de la fourchette, à 9 900 milliards de wons, soit 8,01 milliards de dollars. De quoi faire grimper le bénéfice net jusqu'à 7 680 milliards de wons (6,22 milliards d'euros), contre 5 250 milliards de wons (4,25 milliards d'euros) un an plus tôt à la même époque. Un joli score.

Les ventes de mémoire explosent