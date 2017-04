Orange poursuit ses recrutements grâce à la 4G et la fibre

Orange est le premier des quatre grands opérateurs français à présenter ses résultats pour le premier trimestre. Ses revenus en France n'ont pas encore renoué avec la croissance, mais la situation s'améliore. Quant aux recrutements, ils se portent bien, tant sur le fixe que sur le mobile.

Les affaires marchent plutôt bien pour Orange. L'opérateur historique a en effet publié des résultats satisfaisants à ses investisseurs ce matin. On note une légère progression de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui atteint 10,07 milliards d'euros, contre 9,99 milliards un an plus tôt à la même période, soit 0,8 % de mieux. Il s'agit du troisième trimestre consécutif de croissance pour le géant français.

Cette amélioration est principalement le fruit de l'augmentation des revenus de la marque en Espagne, où ils ont bondi de 101 millions d'euros en l'espace d'un an. En France, l'agrume note encore un léger recul (-0,1 %) de ses revenus par rapport à l'an dernier, mais la situation tend à s'améliorer, notamment grâce aux recrutements du groupe sur les marchés fixes et mobiles, qui vont bon train.

Orange affiche également un EBITDA en croissance, atteignant 2,578 milliards d'euros, contre 2,439 milliards sur le premier trimestre 2016, soit une hausse de 5,7 %. Il s'agit du seul indice que l'entreprise a donné sur son niveau de rentabilité, celle-ci réservant la publication de son résultat net, lors de ses présentations pour le premier semestre et pour l'année complète. Rendez-vous donc dans trois mois.

Le point sur le fixe