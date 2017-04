Objets connectés : Infini nous parle de son hub domotique pour les gérer tous

Infini est une jeune start-up française qui vient de lancer sur Kickstarter une campagne de financement participatif pour son hub domotique qui veut, comme d'autres, contrôler un maximum d'objets connectés dans la maison. Son PDG, Mathieu Di Fazio, nous parle de son projet et de ses attentes.

L'explosion du nombre d'objets connectés entraine dans son sillage la multiplication d'applications, d'interfaces et de ponts de liaison nécessaires à leur bon fonctionnement. Il existe bien des tentatives d'unification au niveau des protocoles (l'occasion de replacer ce dessin de xkcd), mais pour le moment, aucun ne semble vraiment sortir du lot.

Il n'est ainsi pas rare d'avoir une application pour son thermostat connecté, une autre pour ses volets roulants et encore une pour gérer les lumières. Avec des services comme IFTTT il est parfois possible de créer des scénarios afin d'éteindre les lumières, de fermer les volets et de baisser la température du chauffage d'une seule pression.

Après la télécommande, voici l'interrupteur « universel »

Face à cette situation, des solutions qui se veulent universelles – dans la mesure du possible évidemment – se lancent sur le marché afin de tenter d'unifier tout ce petit monde. C'est par exemple le cas de la télécommande Smart Remote de Sevenhugs qui avait été présentée au CES 2016 à Las Vegas. Pour rappel, à la fin de l'année dernière elle lançait une campagne de financement participatif, qui s'était terminée avec succès. Les premiers exemplaires de son produit sont attendus pour cette année.

Il y a quelques jours, une autre start-up française – hébergée par le CEEI de Nice Côte d'Azur – présentait un projet similaire : Infini. Créée début 2017, elle est accompagnée par l'incubateur Paca-Est depuis fin 2015et doit donc encore faire ses preuves et prouver qu'elle peut tenir sur la distance.

Son produit prend la forme d'un hub domotique dont le but est de piloter les différents objets connectés de votre maison. La société nous explique que son concept est différent de la Smart Remote : « on remplace un interrupteur, ça veut dire qu'on peut gérer une partie de l'éclairage de l'interrupteur que notre boîtier remplace. Ce n'est pas vraiment une télécommande qu'on va pointer vers un dispositif ».

Pour lancer la commercialisation de son projet, la jeune start-up vient de mettre en place une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Mathieu Di Fazio, son PDG, nous explique ce qu'il en attend.

Un prototype fonctionnel existe, reste à industrialiser le produit