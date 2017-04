Usenet : la condamnation de Newsoo.fr confirmée en appel

Le 21 octobre 2016, Cédric S., l’éditeur de Newsoo.Fr, était condamné pour contrefaçon à six mois de prison avec sursis outre 20 000 euros à verser en dédommagement à la SACEM. La Cour d’appel de Colmar vient de confirmer cette décision visant un service d'accès à Usenet, un peu trop actif.

En 2014, un agent assermenté de la société de perception s’était abonné à ce service d’accès aux newsgroups pour dresser plusieurs constats : la présence de nombreux NG dédiés à la diffusion qu’ils contenaient d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques et musicales, le téléchargement d’un échantillon de 258 fichiers sur alt.binaries.mp3, alt.binaries.sounds.mp3 et autres, la diffusion de messages soulignant les qualités du service pour récupérer des oeuvres protégées ou esquiver les griffes de la Hadopi, etc.

Lors de la garde à vue du principal intéressé, celui-ci reconnaissait notamment avoir joué un rôle actif dans le choix des groupes présents sur ses serveurs, davantage en tout cas que celui d’un simple hébergeur, car il « avait dû paramétrer le logiciel ».

Après sa condamnation en octobre 2016, l’affaire est montée d’un cran, en appel. Toujours défendu par Me Olivier Itéanu, il a sollicité sa relaxe. Selon lui, il doit bénéficier « d’une exonération de responsabilité en qualité d’opérateur technique de fournisseur d’accès au réseau Usenet ou subsidiairement en qualité d’hébergeur ». Par ailleurs, ce service n’est en rien un « logiciel ».

Des oeuvres communiquées au public sans autorisation