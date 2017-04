Twitter boucle un trimestre terne, entre revenus en baisse et retour de l'audience

L'exercice de la présentation des résultats était compliqué pour Twitter aujourd'hui. Les dirigeants du réseau social ont dévoilé des chiffres très contrastés, mêlant les espoirs de la plateforme pour l'avenir et ses difficultés actuelles.

Le robinet de la croissance s'est tari chez Twitter. Le réseau social a connu une année 2016 compliquée, où ses revenus ont quasiment stagné, suivant la même tendance que son audience. Si le nombre d'utilisateurs actifs est reparti à la hausse sur les trois derniers mois, l'entreprise ne peut pas en dire autant de ses revenus.

Un semi-loupé

La pire nouvelle se trouve en effet être le chiffre d'affaires enregistré par Twitter au premier trimestre. Il s'élève à 548,2 millions de dollars, contre 594,5 millions un an plus tôt, soit 8 % de moins. Depuis que les comptes de la société sont disponibles publiquement, c'est la première fois qu'elle accuse un tel recul d'une année sur l'autre.

Cette baisse, Twitter la doit uniquement à la contraction de ses revenus publicitaires. Ce score est toutefois plus élevé que celui auquel s'attendaient les analystes financiers, ce qui est une très bonne nouvelle pour la société.

Simultanément, l'EBITDA s'érode lui aussi et atteint 170 millions de dollars, contre 180 millions un an plus tôt. Le résultat net s'améliore quant à lui légèrement, mais reste négatif. Il est ainsi question de 62 millions de dollars de pertes, contre 80 millions sur le premier quart de 2016.

Au total, depuis début 2012, Twitter a cumulé plus de 2,34 milliards de dollars de pertes nettes, dont 438 millions sur les douze derniers mois. Une épine qui traîne dans le pied du réseau social depuis maintenant bien longtemps, et pour combien de temps encore ?

Le rebond de l'audience