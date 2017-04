Logitech renoue avec la croissance après trois ans de disette

Le suisse Logitech a publié cette nuit ses résultats financiers pour l'ensemble de son exercice fiscal 2017. Le fabricant de périphériques s'en est plutôt bien sorti, en signant l'une de ses plus fortes croissances depuis six ans, avec une progression de 9 % sur un an, mettant fin à trois ans de stagnation.

L'exercice fiscal 2017 de Logitech, bouclé le 31 mars dernier, aura été plus que productif. Le fabricant s'était englué depuis quelque temps dans une phase de stagnation, avec des revenus quasi parfaitement stables entre 2014 et 2016, mais il vient finalement d'en sortir.

La marque signe en effet un chiffre d'affaires de 2,207 milliards de dollars sur cet exercice 2017, contre 2,018 milliards un an plus tôt, ou 2,008 milliards en 2014, soit une hausse de 9 % sur un an. La marge opérationnelle de l'entreprise a quant à elle bondi de 129 millions de dollars à 238 millions sur la même période. Dans la foulée, le bénéfice net progresse dans le même ordre de grandeur pour atteindre 218 millions de dollars sur l'exercice 2017, contre 119 millions en 2016, soit une remontée de 83 %, tout de même.

Pour parvenir à de tels scores, Logitech a connu de nets changements, en s'intéressant à de nouveaux marchés tout en lâchant la bride sur d'autres secteurs devenus moins porteurs.

D'importantes transformations