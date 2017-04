CJUE : un lecteur multimédia trop taillé pour le streaming illicite peut violer le droit d'auteur

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la vente d’un lecteur multimédia, enrichi de modules pointant vers des sites de streaming illicites est une « communication au public ». Les juridictions des États membres pourront donc en déduire qu’il s’agit d’une violation du droit d’auteur. Explications.

Aux Pays-Bas, Jack Frederik Wullems propose à la vente différents modèles de « Filmspeler », un lecteur multimédia. Ce matériel s’interpose en amont d’une télévision ou d’un écran d’ordinateur pour y diffuser les œuvres trouvées en ligne. En coulisse, on trouve en effet le code source ouvert du logiciel XBMC et plusieurs modules complémentaires (Simply Player, Yify Movies HD, Ororo.tv, Teledunet.com et Go TV, notamment) préinstallés, permettant de puiser des œuvres disponibles illégalement sur les sites de streaming.

En mai 2014, la Stichting Brein, une société de défense des droits d’auteur et des droits voisins, lui a demandé de retirer la vente de son lecteur ou à tout le moins de stopper l’offre de lien hypertexte vers ces œuvres. Sans effet. Deux mois plus tard, le dossier prenait la direction des tribunaux hollandais. Mais rapidement une question épineuse s’est posée au tribunal du Midden-Nederland. Est-ce que Jack Frederik Wullems effectue bien une « communication au public » dans les circonstances de la commercialisation de son appareil ? C’est en effet ce critère juridique qui permet préalablement de qualifier l’existence d’une contrefaçon.

En face, le fabricant estime au contraire que son système butinant sur les flux streaming est protégé par une exception prévue par la directive sur le droit d’auteur, celle protégeant les copies provisoires. Dans son esprit, la CJUE ne s’est pas prononcée sur un tel cas de figure, à savoir la mise en cache de copie illicite. Selon lui, l’« installation » de modules n’est en rien une « communication ». Or, la directive sur le droit d’auteur considère que « la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication » (considérant 27 du texte).

Une communication au public