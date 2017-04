LeBrief : Alien day, HDD pour drones, explosion du NASDAQ et bundles en pagaille

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

id Software dit du bien de Ryzen sur la chaîne d'AMD – Le mythique studio évoque dans une vidéo l'évolution de son moteur maison id Tech qui sera parfaitement adapté pour Ryzen dans sa prochaine version. Robert Duffy en profite d'ailleurs pour dire tout le bien qu'il pense des nouveaux processeurs d'AMD.

Bien entendu, le fait que Bethesda (éditeur de DOOM) ait récemment signé un partenariat avec le constructeur, et que cette vidéo soit diffusée sur sa chaîne n'y sont sans doute pour rien.

Wall Street attend un trimestre catastrophique pour Twitter – Le réseau social doit publier ses résultats du premier trimestre ce soir, et les analystes boursiers américains s’attendent au pire. Selon Recode, le consensus tourne autour d’un chiffre d’affaires de 512 millions de dollars, soit 14 % de moins que l’an passé à la même période. Si cela devait se confirmer, il s’agirait alors pour Twitter de la première chute de revenus de son histoire.

Facebook va tester une fonction d'articles relatifs – Pour tenter de sortir ses utilisateurs de leur bulle, le réseau social annonce qu'il va commencer à tester mettre en avant des contenus de presse directement sous un lien qui mène vers un article. L'idée est d'apporter des perspectives complémentaires sur un sujet, mais aussi sans doute de limiter l'impact des « fake news ».

Dans tous les cas, un tel dispositif va mettre en avant des questions habituelles comme la manière dont seront sélectionnés les articles, la liste des partenaires mis en avant, et la neutralité avec laquelle tout cela sera mis en place. Alors que Facebook se rapproche de plus en plus des médias, et de certains en particulier, on pourrait ainsi voir revenir les critiques faites à Google News depuis des années.

Star Wars IX boudera aussi le père Noël – À chaque année son Star Wars, courant décembre. Une tradition qui dure depuis l'arrivée à l'écran de l'épisode VII, perpétuée pour Rogue One, mais qui va prendre fin. En effet, l'épisode IX, qui clôturera la troisième trilogie est attendu pour le 24 mai 2019. Pour rappel, le film consacré à Han Solo était déjà attendu pour le 25 mai 2018.

On apprend au passage qu'Indiana Jones reviendra pour un nouvel opus le 10 juillet 2020, avec Steven Spielberg et Harrison Ford. Disney prouve ainsi, une fois de plus, sa grande capacité à l'innovation et son sens de la vision à long terme.

NVIDIA publie un pilote dédié à Dawn of War III – Comme souvent, NVIDIA publie un nouveau driver estampillé « Game Ready ». Il permet de proposer un support amélioré pour plusieurs jeux, sans autre grosse nouveauté. La mouture 381.89 WHQL fait la part belle au nouvel épisode de la saga Warhammer 40 000, ainsi qu'au patch 2.0 de Heroes of the Storm.

Il est aussi question de plusieurs titres exploitant la réalité virtuelle comme Batman : Arkham VR, Rick and Morty : Virtual Rick-ality et Ready For Wilson's Heart. Notez d'ailleurs qu'un bundle a été mis en place pour l'achat conjoint d'une GeForce et d'un Oculus Rift + Touch. Pour le moment, nous ne savons pas s'il sera proposé en France.

Nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 – Elle s’adresse aux utilisateurs à jour, c’est-à-dire ayant installé la Creators Update. Comme indiqué dans l’article KB4016240, elle est estampillée 15063.250 et propose une série de corrections non liées à la sécurité.

On trouve donc des bugs exterminés pour les machines virtuelles, Internet Explorer, Edge, les applications web qui pouvaient se déconnecter ou encore la reprise d’un jeu après une mise en veille. Elle vous attend dans Windows Update.

Alien day ! – Alors que Convenant sera bientôt dans les salles, la Fox prépare une série d'évènements à l'occasion de cette journée inspirée du nom de la planète LV-426 du premier film de la saga.

Ainsi, une expérience en VR a été annoncée, elle sera organisée en partenariat avec AMD qui est associé au film. De manière plus générale, un site dédié a été mis en place, permettant d'accéder à différents éléments qui seront diffusés tout au long de la journée.

Optane va booster deux cartes mères MSI – S'il n'est pas possible d'acheter des caches Optane (voir notre analyse) pour le moment chez les revendeurs, les constructeurs devraient en profiter pour proposer des bundles.

MSI vient ainsi d'indiquer que ce sera le cas avec certaines de ses cartes mères équipées d'un chipset de la série 200 : les B250M Bazooka Opt Boost et Z270 Tomahawk Opt Boost. Elles intègreront un module de 16 Go qui sera préinstallé. Reste à voir si de tels produits seront mis sur le marché en France, et à quel tarif.

La SNCF loue certaines de ses voitures – Après plusieurs mois d’expérimentation, OuiCar se lance dans le grand bain. Ce service permet de louer des véhicules de la SNCF lorsqu’ils ne sont pas utilisés par ses agents, principalement le week-end. Les tarifs oscillent entre 15 et 26 euros par jour pour une citadine de moins de 3 ans. Le service est proposé à Agen, Bordeaux, Bayonne, Lyon-Part-Dieu, Rennes, Brest, St Brieuc, Redon, Vannes et bientôt à Tours et Nantes.

Mobileye s’associe à Nissan – Dans le petit monde des voitures autonomes, la société israélienne (rachetée par Intel) annonce un nouveau partenariat, avec Nissan cette fois-ci. Le but de celui-ci est de créer une carte communautaire (et anonymisée) à partir des données récupérées par les capteurs Mobileye.

Google Maps se souvient de votre place de parking – Disponible sur l’application Android en version bêta depuis mi-mars, le géant du Net annonce le déploiement de cette fonctionnalité sur la mouture stable, y compris sur iOS cette fois.

Seagate lance un HDD pour… drones – Le fabricant annonce en effet son DJI Fly Drive de 2 To avec une connectique USB 3.1 Type-C. Mais en quoi est-il pensé pour les drones ? Simplement car il dispose d’un lecteur de carte microSD (UHS-II) qui permet de copier facilement les images de la caméra du drone sur le disque dur. Il sera disponible cet été pour 119,99 dollars.

YouTube Kids débarque sur des Smart TV – Déjà disponible sur Android et iOS, cette application débarque désormais sur certaines télévisions connectées et lecteur Blu-ray de LG et Samsung. D’autres devraient suivre prochainement.

Arrow Launcher 3.4 prend en charge Android for Work – Ce support permet au launcher de Microsoft de séparer les données personnelles et professionnelles si nécessaire, dans le cas où la fonction serait active sur l’appareil.

Les autres nouveautés sont nombreuses : meilleures performances, cartes Notes avec support des images, fonction de recherche prenant en compte la voix et les QR codes, possibilité de créer des raccourcis pour les applications, ou encore protection des applications cachées par un mot de passe.

Le projet Tor s’est bien porté en 2015 – L’équipe derrière l’outil d’anonymisation de navigation a publié ses résultats financiers pour 2015, où elle a engrangé 3,3 millions de dollars (contre 2,5 millions en 2014). Les contributions non-gouvernementales et les dons représentent à peine 10 % à 15 % du budget du projet, regrette celui-ci, encore dépendant de subventions de l’État américain.

Google joue (encore) le chevalier blanc des brevets – Le groupe s’est associé à InterTrust pour lancer PatentShield, un programme de protection des start-ups face aux attaques en justice. Elles peuvent le rejoindre sur demande, en échange d’une petite gratification en actions. Début avril, Google avait déjà créé PAX, une alliance de partage de brevets dans l’écosystème Android, après avoir lancé nombre d’initiatives similaires au fil des années.

Sur Switch, Super Bomberman R passe au 720p – Konami a déployé une importante mise à jour qui améliore grandement les performances à l’écran, avec un framerate qui atteint désormais les 60 images par seconde. Pour y parvenir, l’éditeur a dû sacrifier la définition. Avec la console « dockée », on dit adieu au 1080p qui laisse sa place au 720p. En mode portable, il faudra désormais se contenter d’une image en 960 x 540 pixels. C’est un peu flou, mais selon Eurogamer, le gain de fluidité est plus qu’appréciable.

Le NASDAQ franchit la barre des 6 000 points – Pour la première fois de son histoire, l’indice américain suivant (entre autres) les performances des entreprises « technologiques » a franchi le seuil des 6 000 points. Un niveau nettement supérieur au pic enregistré dans les années 2000 au moment de la fameuse bulle Internet.

Parmi les cinq valeurs les plus importantes de cet indice, on retrouve dans l’ordre Apple (avec 765 milliards de dollars de valorisation), Alphabet (623 milliards), Microsoft (533 milliards), Amazon (438 milliards) et Facebook (428 milliards).