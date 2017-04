Windows 10 Mobile : la Creators Update un peu en retard, un avenir incertain

Le déploiement de la Creators Update pour Windows 10 Mobile a commencé avec un peu de retard. Il sera très progressif, ne vous attendez donc pas à la voir forcément tout de suite. L’éditeur propose cependant la mise à jour dans le canal Release Preview pour les testeurs. La question des smartphones compatibles est également complexe.

Les choses devaient se passer simplement. Le 11 avril, les PC et tablettes recevaient la Creators Update. Deux semaines plus tard, ce devait être au tour des smartphones. Un décalage habituel, le temps de gérer les déploiements, avec les contraintes que cela suppose sur les serveurs et le service client. La grosse mise à jour aurait donc dû arriver hier soir. Elle débarque finalement aujourd'hui, du moins sa première vague.

Une temporisation qui se traduit d’ailleurs par l’arrivée de la Creators Update dans le canal Release Preview. Cet ultime niveau offert par le programme Windows Insider diffuse les mises à jour presque finalisées avant ultime contrôle. L’équivalent d’une Release Candidate.