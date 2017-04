OpenLara : jouez à Tomb Raider depuis votre navigateur

Un développeur russe s'est lancé dans un drôle de projet : recréer un des niveaux du jeu Tomb Raider, sorti en 1996, afin d'y jouer depuis un navigateur internet. Et ça fonctionne plutôt bien.

Pendant que Square Enix planche certainement déjà sur le prochain volet de la saga Tomb Raider, avec une Lara Croft qui a énormément changé tant dans son style que dans son attitude depuis le reboot de la série en 2012, des fans de la première heure se tournent encore vers les premiers volets.

Un portage efficace

C'est notamment le cas de Timur Gagiev, un des développeurs du jeu Quake Champions qui a passé une partie de son temps libre ces derniers mois à travailler sur OpenLara, une version un peu particulière du tout premier Tomb Raider. Elle fonctionne en effet depuis un simple navigateur internet, gâce à WebGL, sans devoir subir un framerate bloqué à 30 images par seconde, comme c'était le cas en 1996.

Les contrôles ne sont malheureusement pas paramétrables, mais peuvent s'effectuer soit au clavier, soit à l'aide d'une manette Xbox 360 ou Xbox One. Celles-ci sont automatiquement reconnues et aucune manipulation particulière n'est requise. Par contre, si vous optez pour le duo clavier-souris, mieux vaut basculer en QWERTY si vous ne voulez pas passer un sale moment.

Pour l'heure, un seul niveau est jouable : le deuxième, celui prenant place à Vilcabamba. L'occasion donc de faire face à une foule de coyotes perdus dans les ruines, mais également aux insupportables chauve-souris, attaquant toujours en meute, ainsi qu'à quelques grizzlys. Les plus téméraires pourront opter pour une vue à la première personne à tout moment. Attention au vertige lors des sauts.

La délicate question du droit d'auteur

Si tout est mis à disposition en open source par le développeur, sous licence BSD 2, d'un point de vue légal, la mise en ligne d'un tel projet est un peu plus complexe. En effet, la loi prévoit que le droit d'auteur ne s'épuise qu'après 70 ans au titre des droits patrimoniaux, or, Tomb Raider n'a qu'un peu plus de 20 ans et n'appartient donc pas au domaine public.

Pire encore, son ayant-droits, l'éditeur Square Enix, existe toujours et commercialise encore le jeu, ce qui ne permet pas d'envisager le cas, juridiquement flou, de l'abandonware. La pérennité de ce projet dépendra donc du bon vouloir de l'éditeur nippon, qui pourrait en sonner le glas, avec un simple courrier rédigé par ses avocats.