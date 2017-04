En 2016, le streaming porté aux nues par l'industrie musicale, qui veut plus de données

En 2016, le chiffre d'affaires de la musique enregistrée a progressé de 5,9 % dans le monde. La majorité de cette hausse revient au streaming, qui compte plus de 112 millions d'utilisateurs dans le monde. Si la voie se dégage, les opérateurs veulent obtenir plus de revenus et de données de ces services, jugés encore trop peu partageurs.

Hier, la Fédération internationale de l'industrie phonographique a publié son Global Music Report 2017, qui résume l'année 2016 de la musique enregistrée. Autant dire qu'elle a été plutôt bonne. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,9 % dans le monde (15,7 milliards de dollars) et de 4 % en Europe (contre 3,7 % en 2015). Il s'agit de la plus forte croissance depuis que l'IFPI tient les comptes, en 1997.

Pourtant, elle « doit être replacée dans le contexte de ces 15 dernières années, au cours desquelles l’industrie a perdu près de 40 % de ses revenus » rappelle l'industrie musicale. Elle est due à celle du streaming, dont les rentrées ont crû de 60,4 % (contre 47,3 % en 2015), et de celle de 7 % des droits voisins (dont la radiodiffusion), à 2,2 milliards de dollars.

Le streaming de toutes les vertus