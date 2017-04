Fingerprinting : en 2015, Apple a failli expulser Uber de l'App Store

Le New York Times a révélé qu’en 2015, la tension aurait été particulièrement palpable entre Uber et Apple. En cause, un comportement de l’application, qui se serait amusé à collecter des informations matérielles uniques sur les iPhone utilisés, une action normalement interdite par les conditions de l’App Store.

Dans un très long article publié par le New York Times et consacré à Travis Kalanick, PDG d’Uber, on apprend que l’entreprise a failli voir son application expulsée de l’App Store en 2015.

Si l’on en croit le New York Times pourtant, c’est l’attitude d’Uber et le manque de respect de son PDG pour les règles qui ont amené Tim Cook, patron d’Apple, a demandé un rendez-vous avec Kalanick. Du côté d’Apple, on avait eu vent en effet de certaines pratiques dans l’application mobile qui auraient dû lui valoir – normalement – une expulsion pure et simple.

La chasse aux informations matérielles