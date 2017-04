Bandes-annonces : Les Gardiens de la Galaxie 2, Kingsman Le Cercle d'Or, Hitman & Bodyguard...

Les amateurs d'action seront certainement ravis avec la sortie des Gardiens de la Galaxie 2. Pour les autres, il y a la comédie Jour J, le drame Le Procès du siècle et le biopic Django Reinhardt. Plusieurs bandes-annonces ont également été publiées avec Kingsman : Le Cercle d'Or, Moi, Moche et Méchant 3, Transformers, Hitman & Bodyguard, etc.

Jour J pour les Gardiens de la Galaxie

Cette semaine, le second volet des Gardiens de la Galaxie sera à l'affiche. Nous retrouvons évidemment la même troupe que dans le premier opus, avec de nouveaux personnages de l'univers Marvel. Dans ce film, « les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill », alias Star-Lord. Les moyennes sont de 8,6 sur 10 chez IMDb, avec un métascore de 68 sur 100, et de 7,3 sur 10 chez SensCritique.

Si vous préférez les comédies françaises, alors Jour J est certainement fait pour vous. Mathias est en couple avec Alexia, mais il a aussi une maitresse, Juliette, dont le métier est d'organiser des mariages. Vous avez deviné la suite de l'histoire ? Alexia trouve une carte de visite de Juliette sur son homme et pense, à tort, qu'il veut l'épouser. Elle dit « oui » et tout s'enchaine alors très vite... pour le meilleur et pour le pire. Sur IMDb et Sens Critique, les moyennes sont identiques : 6,5 sur 10.

De la Shoah à la vie de Django Reinhardt

Changeons complètement de sujet avec un drame inspiré d'une histoire vraie : Le Procès du siècle. « Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah ». Ce film obtient 6,6 sur 10 chez IMDb et 5,9 sur 10 chez SensCritique.

Demain, Django sera également projeté dans les salles obscures. Il s'agit d'un biopic sur le tsigane Django Reinhardt, guitariste de génie à qui l'on doit le jazz manouche. Les moyennes ne sont pas très élevées avec 6,1 et 4,6 sur 10 respectivement.

Moi, Moche et Transformers

Du côté des bandes-annonces, Moi, Moche et Méchant 3 revient avec une seconde vidéo qui met toujours en scène Gru et son frère jumeau Dru. Ce film d'animation sera à l'affiche dans les salles de cinéma le 5 juillet.

Passons des « mimions » aux robots géants avec Transformers : The Last Knight. Dans ce nouvel opus avec Mark Wahlberg, le cinquième de la saga, « Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre ». Bref, il faut bien trouver une raison pour faire en sorte que des robots de tous les horizons s'affrontent à grands coups d'effets spéciaux, de batailles déjantées, d'amour, de fidélité à ses convictions, etc.

Le gentleman Eggsy revient dans Kingsman : Le Cercle d'or

Gary « Eggsy » Unwin revient pour de nouvelles aventures dans Kingsman : Le Cercle d'or. Cette fois-ci, il va devoir faire face à « une menace sans précédent », toujours avec la classe qui caractérise une Kingsman, et on n'en attendait pas moins de sa part bien évidemment.

« Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux États-Unis ». Dans la vidéo, on découvre Harry Hart, alias Galahad, qui était pourtant censé avoir été tué d'une balle dans la tête dans le premier opus. À voir comment les scénaristes se sont accordés avec ce « détail ».

Snipers dans The Wall, garde du corps pour tueur à gages dans Hitman & Bodyguard

De son côté, Metropolitan Films présente The Wall, un film sur la guerre en Irak. Deux soldats américains sont en mauvaise posture : ils ont trouvé refuge derrière un muret qui s'effrite, mais ils ne peuvent pas en bouger, car ils sont pris pour cible par un sniper ennemi. John Cena, Aaron Taylor-Johnson et Laith Nakli sont au casting de ce thriller.

Le studio présente également un teaser pour Hitman & Bodyguard, un film avec un scénario (et une bande-son) pour le moins originaux. Dans cette histoire, « le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un tueur à gages. Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La Haye avant de se faire attraper par un dictateur d'Europe de l'Est et ses sbires ». Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ainsi que Gary Oldman seront à l'affiche de ce film qui promet de mélanger action et humour, reste à voir si la mayonnaise prendra. Réponse à partir du 23 août 2017.

Conspiracy : au menu, infiltration et trahison au sein de la CIA

Fin mai, dans Conspiracy, une ex-interrogatrice de la CIA reprend du service afin de déjouer une attaque. Problème, elle se rend compte que l'agence gouvernementale a été infiltrée et qu'elle est traquée par des ennemis. Elle va devoir alors se débrouiller pour faire éclater la vérité et rester en vie, avec l'aide de son ancien mentor. Noomi Rapace sera accompagnée par John Malkovich, Orlando Bloom et Michael Douglas.

Il y a quelques jours, Marvel a dévoilé la première bande-annonce pour une de ses prochaines séries qui seront diffusées par Freeform l'année prochaine : La cape et l'épée. Comme dans les comics du studio, l'histoire s'intéresse à deux adolescents venus d'univers bien différents qui vont se retrouver avec des pouvoirs magiques complémentaires.

Des spectacles, un one-man-show et de la politique sur Netflix

De son côté, Netflix annonce la troisième saison d'Unbreakable Kimmy Schmidt avec une vidéo d'un peu moins de deux minutes. Elle sera disponible dès le 19 mai. Le 2 mai, un spectacle de l'humoriste Maria Bamford sera accessible sur la plateforme de streaming : Old Baby. Dans trois jours, c'est Rodney King qui sera accessible aux abonnés de Netflix : « Son histoire, qui a soulevé de terribles émeutes en Californie et ébranlé le monde, prend vie à travers un one-man-show ».

Enfin, dans un peu plus d'un mois (le 30 mai), la cinquième saison de House of Cards sera elle aussi disponible, avec Franck et Claire Underwood bien évidemment.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.