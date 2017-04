Un chauffeur Lyft attaque Uber pour concurrence déloyale et violation de la vie privée

Un chauffeur Lyft vient de lancer une class action contre Uber. Celle-ci s'appuie sur les récentes révélations autour de « Hell », un logiciel interne d'Uber capable de détecter les conducteurs travaillant à la fois pour lui et son concurrent Lyft.

Depuis quelques années, Lyft et Uber, les deux principaux acteurs du marché des VTC aux États-Unis, se livrent une bataille sans merci afin de prendre le dessus sur l'autre. Une bataille qui, pour l'un comme pour l'autre, se fait sur fond d'importantes pertes, compensées par de généreux investisseurs qui renflouent les deux bateaux à grands renforts de milliards. Respectivement, Lyft et Uber ont ainsi collecté 2,6 et 8,8 milliards de dollars lors de leurs différents tours de table.

Ces fonds ne permettent pas seulement aux deux entreprises de mener leurs activités quotidiennes, mais également de financer leurs recherches dans le domaine des véhicules autonomes. L'une et l'autre espèrent pouvoir un jour ne plus avoir à gérer de chauffeurs, mais seulement une armada de voitures sans pilote, transportant automatiquement les clients où bon leur semble.

En septembre dernier, John Zimmer, co-fondateur de Lyft affirmait ainsi à Bloomberg que la majorité des courses gérées par son entreprise le seront avec des véhicules autonomes d'ici cinq ans. Et déjà, des expérimentations ont lieu, aussi bien chez Lyft, que chez Uber. En attendant, les chauffeurs sont toujours là, et ils sont même le nerf de la guerre entre les deux services.

Hell, l'arme secrète d'Uber pour entraver Lyft