QNAP lance ses NAS TS-x53B avec emplacement PCIe et écran OLED, dès 599,95 €

Avec sa gamme TS-x53B, QNAP propose des NAS évolutifs grâce à leur emplacement PCI Express qui permet par exemple d'ajouter des SSD M.2 et du réseau à 10 Gb/s, y compris sur un NAS avec deux emplacements seulement. Tout cela a par contre un coût élevé : 599,95 euros au minimum pour le TS-253B.

Après une bêta au mois de mars, QNAP a récemment mis en ligne la version finale de son interface d'administration QTS 4.3.3. Le fabricant revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec une nouvelle série de NAS : les TS-253B, TS-453B et TS-653B. Comme leur nom l'indique, ils disposent respectivement de 2, 4 et 6 baies « hot swap ».

Un écran OLED et une connectique bien fournie, avec de l'USB Type-C

Ils disposent tous les trois d'un nouveau design avec un liseré bleu sur la droite et une façade détachable sur la gauche, afin d'accéder aux périphériques de stockage. Un écran OLED monochrome de 0,96 pouce affiche des informations comme la vitesse du ventilateur, la capacité des disques durs, des volumes et des LUN. Des boutons tactiles permettent également de modifier certains paramètres directement sur le NAS.

La connectique est la même sur l'ensemble de la gamme avec deux ports réseau Gigabit (compatibles avec l'agrégation de liens), cinq USB 3.0 et un dernier au format USB Type-C. Pour rappel, le TS-453Bmini, pensé pour le salon, propose la même connectique.

Les TS-x53B intègrent également deux sorties vidéo HDMI 1.4b, un lecteur de carte SD ainsi que trois prises jacks de 3,5 mm : deux entrées pour des microphones (parfait pour les karaokés) et un pour la sortie audio.

Celeron J3455 et emplacement PCI Express pour ajouter des fonctionnalités

À l'intérieur, un Celeron J3455 (Apollo Lake, 14 nm) se charge d'animer tout ce petit monde, avec 4 ou 8 Go de DDR3L suivant les cas. Le chiffrement matériel est pris en charge via le jeu d'instructions AES-NI. Le fabricant annonce des débits pouvant atteindre 225 Mo/s en lecture et en écriture avec des données chiffrées et l'utilisation des deux ports réseau bien évidemment.

Plus intéressant, le constructeur indique qu'un emplacement PCI Express 2.0 x2 est disponible sur les trois références. Comme c'est déjà le cas sur d'autres NAS haut de gamme QNAP (et certaines références Synology), il est possible d'installer une carte d'extension vendue en supplément.

Suivant les cas, celle-ci propose deux emplacements M.2 pour des SSD qui feront office de cache, une connectivité réseau à 10 ou 40 Gb/s (QNAP annonce qu'il est alors possible de grimper jusqu'à 671 Mo/s en lecture et 615 Mo/s en écriture), de l'USB 3.1 à 10 Gb/s, etc. La liste des cartes actuellement disponibles se trouve par ici.

Disponible dès présent à partir de... 599,95 euros pour deux baies

La disponibilité est immédiate selon le fabricant, pour un tarif qui débute à partir de 598,8 euros avec une télécommande livrée dans le bundle. LDLC propose déjà les NAS en précommande, avec une livraison prévue à partir du 27 avril. Il faut compter 599,95 euros pour le TS-253B avec 4 Go de mémoire vive et... 719,95 euros pour celui avec 8 Go, soit 120 euros de plus pour 4 Go de DDRL3 supplémentaires.

De son côté, le TS-453B est vendu dès 719,95 euros, avec là encore un surcoût de 120 euros pour doubler la mémoire vive. Le prix des cartes d'extension PCI Express n'est pas précisé. Des tarifs tout de même élevés puisqu'on trouve par exemple le nouveau DS1517+ pour 799,95 euros, avec cinq emplacements.