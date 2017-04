Wikileaks revient sur Weeping Angel, qui permet d'espionner avec des Smart TV Samsung

Wikileaks continue la diffusion des informations, en revenant petit à petit sur les noms de code publiés lors des premières révélations Vault 7. Cette fois, l’organisation évoque Weeping Angel, un outil conçu pour le piratage des Smart TV de Samsung.

Depuis maintenant plusieurs semaines, Wikileaks diffuse régulièrement des informations sur la CIA et ses techniques d’espionnage, un ensemble de documents que l’organisation nomme « Vault 7 ». On se rappelle qu’à ce jour, la publication la plus pénible pour l’agence américaine est sans nul doute celle sur Marble, un outil permettant de masquer les traces de la CIA dans ses outils, voire d’orienter les yeux indiscrets dans d’autres directions.

En fait, depuis la publication originale, Wikileaks revient petit à petit et en détails sur un certain nombre d’éléments évoqués. C’était le cas récemment avec Grasshopper, une collection d’outils permettant à l’agence de concevoir de vraies fausses applications courantes, trafiquées afin qu’elles puissent dérober des informations sur la machine infectée. On se souvient notamment que VLC et Notepad++ avaient publié des mises à jour pour protéger leurs logiciels contre ce type de détournement.

Weeping Angel, l’infection de Smart TV de Samsung