Plans : Apple se décide à ajouter les transports en commun pour Paris

C’est après tout le monde qu’Apple s’est finalement décidée à ajouter la gestion des transports en commun sur Paris, première ville de France à en profiter. Un support assez complet, mais qui peut être encore amélioré.

On ne l’attendait plus vraiment, et pourtant : Apple a activé la gestion des transports en commun pour Paris dans son application Plans, aussi bien sur iOS que sur macOS. Depuis des années que le service existe, les utilisateurs se sont évidemment tournés vers des solutions adaptées pour gérer leurs déplacements, mais l’entreprise estime sans doute qu’elle peut en ramener une partie dans son giron.

Tous les transports, mais pas de stocks pour Vélib’ et Autolib’

Cette gestion des transports est plutôt complète. Tous les métros sont bien entendu présents, de même que les bus, les RER et les Transiliens. En utilisant Plans, on peut appuyer sur n’importe quelle station pour obtenir l’ensemble des connexions, créer un itinéraire, obtenir diverses informations, notamment le signalement d’un incident. Dans notre cas, nous avons pu voir en Gare de Lyon que le RER A avait été mis en attente suite à un problème. Les travaux sont également signalés, comme ceux sur la ligne 4 à Montparnasse.

On notera également que Plans affiche les stations de Vélib’, et même les Autolib’ (partage de voitures). Dommage cependant que la gestion de ces zones ne soit pas complétée par celle des stocks. On ne sait ainsi pas combien de véhicules restent sur place, et donc s’il sera « rentable » de s’y rendre.

Une concurrence déjà implantée depuis longtemps

On ne sait pas vraiment comment Apple espère augmenter le nombre d’utilisateurs. Les applications de transports en commun, et plus globalement de déplacement, existent depuis bien longtemps. Sur Paris, celle de la RATP remplit d’ailleurs très bien sa mission et permet d’avoir au plus vite (ça ne l’est jamais assez) les informations sur les éventuels problèmes. Google Maps propose également des fonctionnalités similaires depuis longtemps.

Apple peut cependant compter sur son intégration, notamment pour ceux qui ont une Watch. À voir si ces ajouts seront suffisants pour décider les utilisateurs à aller voir ailleurs, ou si les habitudes auront la vie dure. Après tout, Google Maps, Citymapper ou encore Moovit sont là depuis longtemps, et gardent un avantage de poids : ces applications gèrent presque toutes les villes. Apple, de son côté, doit encore se pencher sur les autres. Marseille, Lyon, Nice, Toulouse ou encore Bordeaux n’affichent ainsi que les gares ferroviaires.

Côté utilisateurs, il n’y rien à faire de spécial. Les nouvelles informations sont fournies par les serveurs à l’ouverture de Plans. Il n’y a donc pas de mise à jour.