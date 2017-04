Face à YouTube, Twitch revoit son modèle économique pour les streameurs

Lentement mais sûrement, Twitch fait évoluer son modèle économique. La filiale d'Amazon a multiplié les initiatives visant à assurer un revenu stable aux diffuseurs animant sa plateforme. Dernièrement, c'est vers les streameurs occasionnels qu'elle s'est tournée en annonçant son « Twitch Affiliate Program ».

Ces dernières semaines, Twitch a redoublé d'efforts afin de mieux assurer les revenus des utilisateurs de sa plateforme. Un mouvement au timing opportuniste, qui survient alors que du côté de YouTube, les créateurs se plaignent d'un recul de leurs recettes. Une contraction des revenus publicitaires qui est principalement dû à la frilosité ambiante des annonceurs vis-à-vis de la plateforme de Google, depuis que celle-ci a été surprise à monétiser des contenus considérés comme choquants, ou faisant la promotion du terrorisme.

Certains verront là les répliques de l'affaire PewDiePie, qui s'était mis Disney et de nombreuses marques à dos lorsque le Wall Street Journal avait mis en lumière les « blagues antisémites et les imageries nazies » parfois présentes dans ses vidéos.

Certaines chaînes, aux États-Unis mais aussi en France, ont ainsi vu leurs revenus dégringoler, le coût pour 1 000 impressions publicitaires (le fameux CPM) étant passé d'environ 50 centimes d'euros à 5 ou 6 centimes dans quelques cas. Une situation compliquée qui pousse certains youtubeurs à repenser la manière dont ils vivent de leurs vidéos, se tournant souvent vers des solutions comme Tipeee ou Patreon.

Ce séisme concerne également les adeptes de YouTube Gaming, la plateforme de diffusion en direct de Google. Celle-ci peinait déjà à se faire une place face à Twitch et cela devient de plus en plus compliqué avec l'érosion rapide des revenus publicitaires.

Twitch avait couvert ses arrières