Application SAIP : quand l'avocat de Deveryware nous adresse une mise en demeure

L’éditeur de l’application SAIP (pour Système d’alerte et d’information des populations) a visiblement peu apprécié certains de nos tweets. Il nous menace de saisir la justice, en raison d’un dénigrement parait-il systématique du fameux outil développé par Deveryware.

Le 20 avril, vers 21 heures, un homme a donc tiré sur des policiers sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué, deux autres blessés. Les faits seront revendiqués par l’État islamique.

Mais revenons quelques instants après les coups de feu. À 21h20, un tweet de la Préfecture de police de Paris alertait les internautes qui suivent ce compte : « Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees. Évitez le secteur et respectez les consignes des forces de police ». À 21h26, nous répondions à ce message par un simple constat : sur l’application d’alerte SAIP, configurée sur le 8e arrondissement parisien, c'est le calme plat : « aucun incident en cours ». Notre tweet a été repris par plusieurs médias : Le Journal du Geek, France TV Info, le Huffingtonpost, BuzzFeed ou encore Europe 1.

@prefpolice Et pendant ce temps, SAIP : "aucun incident en cours" (configuré sur Paris 8e) pic.twitter.com/guZkxjDC6M — marc rees (@reesmarc) 20 avril 2017

Au fil des évènements, quelques minutes plus tard, nous faisions part de notre incompréhension en l’état des maigres informations disponibles : la Préfecture de police demande aux personnes d’éviter le secteur. Mais cette demande n’est postée que sur Twitter, non en utilisant SAIP, pourtant qualifiée par l’Intérieur d’« application d'alerte et d'information des populations en cas de crise », ou plus exactement « en cas d’événements exceptionnels de sécurité publique mobilisant l’intervention de la police et de la gendarmerie, ou de sécurité civile nécessitant l’intervention de secours (Sapeurs-pompiers) » dixit l’Intérieur.

On en arrivait donc à une question simple : quelle est la hiérarchie entre ces deux modes d’information des populations ?

Une mise en demeure adressée par le conseil de Deveryware