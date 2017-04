L'avis de la CNIL sur le décret Algorithme de la loi Lemaire

Suite à une demande de communication, la Commission nationale Informatique et Libertés a bien voulu nous transmettre son avis sur le projet de décret relatif aux modalités de communications des règles et caractéristiques des traitements algorithmiques. Next INpact diffuse ce document.

Le 16 mars dernier, l’un des derniers décrets d’application de la loi Lemaire était publié au Journal officiel. Comme on l’a vu, il détaille l’obligation pour les administrations de communiquer aux citoyens « les règles » et « principales caractéristiques » de mise en œuvre des traitements algorithmiques, du moins ceux servant à prendre des décisions individuelles les concernant.

Une « mention explicite » sur les documents administratifs alerte depuis le citoyen de son droit d’obtenir des éclairages sur la mécanique en coulisse du traitement. Le domaine d’intervention est très vaste : impôts, allocations familiales, affectation des enfants dans les écoles, les collèges, les lycées, etc.

C’est pourquoi, selon le décret publié au J.O., cette fameuse « mention explicite » doit indiquer « la finalité poursuivie par le traitement algorithmique », le droit « d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit à communication et de saisine » devant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), autorité compétente pour trancher les réticences d’une administration peu collaborative.

Voilà pour les très grandes lignes du décret. S’agissant d’un traitement de données personnelles, la CNIL avait été consultée en amont de ce texte, mais curieusement, son avis visé dans les premières lignes du texte n’avait fait l’objet d’aucune diffusion. Nous avons pu obtenir le document en question via une demande de communication. Et le document est précieux, il montre que la Commission a émis un certain nombre de critiques.

Un problème de frontières avec la loi de 1978