LeBrief : Fnac Darty se met à la pub, les super-héros à l'écran, Wordpress lâche (presque) IE

Premier tour : les résultats – Hier, les Français ont voté en majorité pour Emmanuel Macron (23,86 %) et Marine Le Pen (21,43 %). Vous devrez donc choisir entre ces deux candidats à l'occasion du second tour le 7 mai prochain. Le Ministère de l'Intérieur publie des résultats complets, qui devraient être définitifs dans la matinée.

Ils sont disponibles département par département et ville par ville. Notez que le site de France info publie aussi un outil assez complet avec un moteur de recherche.

Encore plus de casiers automatiques Amazon en France – Le géant de la vente en ligne annonce que ses « Lockers » sont désormais disponibles dans plus de 230 villes en France. La plupart sont accessibles 24h/24 et 7j/7 afin de vous permettre de retirer un colis quand vous le souhaitez. Une pratique qui s'étend aussi chez les services concurrents.

Google Play Musique, lecteur par défaut du Galaxy S8 – Le service remplace Milk Music, fermé en août par Samsung. Si un tel choix avait déjà été fait pour le Galaxy S7, les propriétaires de son successeur disposent de quelques bonus : la capacité de stocker 100 000 titres en ligne (contre 50 000) et trois mois d’abonnement offerts pour les nouveaux clients. Play Music est aussi compatible avec l’assistant personnel du Coréen, Bixby.

Silicon Valley de retour, un bout de Legion offert – La série qui s'intéresse à Pied Piper et à l'évolution du petit monde des startups américaines de manière plus large revient pour une quatrième saison. En France, elle est diffusée chaque semaine par OCS.

Le bouquet de chaîne proposera aussi la série Legion dérivée de l'univers des X-Men, qui s'intéresse à David Charles Haller, fils de Charles Xavier. Elle sera diffusée dès le 25 avril, mais son premier épisode est accessible gratuitement via Dailymotion. N'importe qui peut donc le voir et se faire une idée.

Quatre baies et ThecusOS 7.0 pour le N4350 – Thecus vient d’annoncer un nouveau NAS, qui s’inscrit dans la lignée du N2350 dévoilé il y a deux mois. Il dispose de quatre baies, deux ports USB 3.0 et un port réseau Gigabit, le tout animé par un SoC Armada 388. Tous les détails techniques se trouvent par ici, la disponibilité est prévue pour juin. Son prix n’est pas précisé.

Envie de tester votre mémoire ? – Des logiciels pour valider la configuration de votre RAM existent par dizaines, dont le célèbre MemTest86. TechPowerUP! en lance un nouveau qui fonctionne sous Windows (de XP à 10) en mode 64 bits : MemTest64.

Avis de bouchons sur Pandora – Fin 2009, Avatar de James Cameron sortait dans les salles de cinéma en France. Après de multiples rumeurs, le film aura bien une suite, et pas qu’une. Elles sont en effet au nombre de quatre pour le moment. Voici les dates de sortie aux États-Unis : 18 décembre 2020, 17 décembre 2021, 20 décembre 2024 et 19 décembre 2025… sauf changement de dernière minute, évidemment.

Wordpress se débarrasse des vieux Internet Explorer – La version 4.8 du CMS abandonnera les versions 8, 9 et 10 du navigateur. Ces moutures ne sont plus supportées depuis janvier 2016, Wordpress ajoutant qu’insister ne fait que ralentir le travail. Les fonctionnalités déjà en place continueront de fonctionner, mais en cas de bug, il n’y aura plus de correction. Les ajouts ne seront également testés que pour Internet Explorer 11 et surtout Edge côté Microsoft.

Vous ne pourrez plus aimer sur Pinterest – Le service met fin à son bouton « Like » au profit de la fonction de sauvegarde, qui restera la seule proposée. Tous les éléments précédemment aimés seront placés dans une catégorie spécifique, accessible uniquement par vous.

Wade Wilson remettra son costume rouge en 2018 – La Fox vient en effet de dévoiler la date de sortie de Deadpool 2 outre-Atlantique : ce sera le 1 juin 2018. Il sera précédé par un autre film de super-héros le 13 avril de l'année prochaine : New Mutants. Enfin, l’année 2018 se terminera avec X-Men Dark Phoenix le 2 novembre.

La Terre joue à cache-cache dans les anneaux de Saturne – Alors que la sonde Cassini est entrée dans la phase finale de son voyage autour de Saturne, elle continue d’envoyer des photos surprenantes. Dernière en date, une vue (très) lointaine de la Terre entre les anneaux de la planète.

Le Galaxy Note 8 dévoilé à l’IFA ? – C’est en tout cas ce que souhaite Jens Heithecker, le directeur du salon de Berlin qui ouvrira ses portes du 1er au 6 septembre. Si les Galaxy Note 2 à 4 avaient été dévoilés sur le salon, ce n’était plus le cas des derniers modèles qui avaient droit à un événement dédié. Reste maintenant à voir si Samsung sera ou non sensible à cet appel.

Tweetbot peut envoyer des photos et vidéos en DM – Ce client Twitter tiers pour iOS a reçu récemment une mise à jour attendue débloquant certaines capacités, grâce aux API récemment annoncées. Les contenus multimédias peuvent être ainsi envoyés en messages directs, et les pseudos ne sont plus décomptés dans les 140 caractères pour les tweets.

Notez que certaines fonctions restent l’apanage de Twitter, qui les garde soigneusement pour lui : le flux unifié des notifications, les groupes pour les DM ainsi que les sondages.

Microsoft améliore son moteur JavaScript Chakra – Microsoft fait le point dans un billet de blog sur les dernières évolutions de sa machine virtuelle JavaScript, disponible pour rappel en open source depuis janvier 2016. Libération plus rapide de la mémoire, optimisations de la compilation Just-in-Time, meilleures performances pour le compilateur Closure, support de WebAssembly ou encore partage plus efficace de la mémoire sont au programme.

Une carte Starcraft comme matériel de campagne présidentielle – Moon Jae-in, l’un des cinq candidats à la présidentielle sud-coréenne a choisi de faire campagne de manière fort originale. Il ne s’appuie pas sur un hologramme de lui-même, mais sur deux cartes crées pour Starcraft : Brood War, récemment devenu gratuit.

Il s’agit en réalité de cartes existantes dans lesquelles la disposition du minerai a été modifiée afin de lire divers messages. Dans la première on verra « 1 Moon Jae-in » en son centre, tandis que l’autre ajoute simplement le chiffre 1 dans un coin.

Fnac Darty et la publicité en ligne – Fort de 200 millions de pages vues chaque mois par des millions d’internautes, le groupe Fnac Darty a décidé de se lancer dans la publicité en ligne. Il se dote d’une régie qui devra gérer l’inventaire de réclames sur ses sites maison. Fnac Darty entend ainsi « valoriser » sa base de 29 millions de clients sur laquelle il récolte « des données d'une grande finesse ».

Le prochain Call of Duty s’appelle World War II – C’est désormais officiel, le prochain FPS d’Activision a enfin un nom, plutôt simpliste, qui ne laisse pas vraiment de place au doute concernant l’époque à laquelle il se déroulera. Une conférence d’annonce sera diffusée en streaming ici le mercredi 26 avril à 19h.