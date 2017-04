Portrait des ondes millimétriques, au cœur des futurs réseaux 5G et de Facebook

Les ondes millimétriques sont sur toutes les lèvres en ce moment. Celles-ci ont l'avantage de proposer une large bande passante, pratique pour multiplier les débits, mais elles ne sont pas sans inconvénient. Nous avons décidé de faire le point, en nous intéressant également à leurs interactions avec le vivant.

Les ondes millimétriques ne sont pas nouvelles, loin de là même. Elles sont par exemple exploitées depuis longtemps par les radioamateurs, les radars anticollisions, les scanners corporels, ainsi que pour des liaisons satellite (bandes Ka par exemple) et entre satellites. Elles reviennent pourtant régulièrement sur le devant de la scène depuis plusieurs mois.

Nous avons ainsi eu l'occasion de les évoquer lors de notre analyse de la 5G, à l'arrivée du Wi-Fi 802.11ad (anciennement WiGig, sur la bande des 60 GHz) et plus récemment avec les annonces de Facebook lors de la conférence F8.

On nous promet souvent monts et merveilles grâce à elles, mais généralement sans entrer dans les détails. Nous avons donc décidé de nous pencher sur cette question afin de savoir à quoi elles correspondent vraiment, et pourquoi elles sont à la mode ces derniers temps.

Pourquoi parle-t-on d'ondes « millimétriques » ?