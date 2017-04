Jeuxvideo.com lance une offre Premium à 1,99 euro par mois, sans publicité

Surprise ! Après Gamekult ou encore Canard PC, c'est à Jeuxvideo.com de se lancer dans une offre d'abonnement Premium sans publicité. Pour le moment, elle semble uniquement accessible depuis les applications mobiles du site.

Si des sites proposent un abonnement payant sans publicité depuis maintenant près de dix ans, la tendance s'accélère sérieusement ces dernières années. Il faut dire que le modèle publicitaire montre ses limites, entre abus de certains éditeurs, perte de confiance face au contenu sponsorisé et montée en flèche de l'utilisation des bloqueurs.

L'abonnement a le vent en poupe dans le domaine des jeux vidéo

C'est dans le secteur des jeux vidéo que l'on a vu de nombreuses initiatives. Outre Gameblog (chez qui cela représente moins de 10% du CA), Gamekult a relancé son offre en 2013 et semble plutôt content de ses premiers résultats (sans publier de chiffres). Depuis, le site a mis en ligne une nouvelle version mettant mieux en valeur son abonnement Premium qui comprend la possibilité de ne plus afficher les publicités et l'accès à des contenus exclusifs.

Plus récemment, on a aussi vu le magazine Canard PC proposer un site accessible uniquement sur abonnement cette fois. Financé à travers une campagne Kickstarter, celui-ci est pour le moment toujours au stade de beta et proposé uniquement comme un complément au bimensuel papier.

2017, année de tous les mutations

On ne s'attendait pas à d'autres révolutions du même genre, mais tout comme 2014, ce début d'année 2017 est plein de surprises dans le domaine des sites d'info consacrés aux jeux vidéo ou aux nouvelles technologies.

En janvier, on apprenait ainsi que le dernier journaliste (et rédacteur en chef) de l'équipe de Clubic venait de quitter la rédaction. Celle-ci a été remplacée par une équipe de rédacteurs externes au groupe depuis fin 2016, sur fond de changement de cap éditorial. Il y a quelques jours, c'est Julien Chièze qui annonçait sur YouTube son départ de Gameblog.

Hier, Jeuxvideo.com dévoilait... un modèle d'abonnement Premium, sans publicité. Un choix étonnant tant le groupe Webedia a investi dans ce secteur depuis le rachat du site en 2014. Il s'est aussi largement tourné depuis vers le contenu sponsorisé (sur ses sites mais aussi via ses talents YouTube), et l'organisation d'évènements dans le domaine de l'eSport : ESWC, FDJ, ou encore PSG.

Jeuxvideo.com active une offre Premium sur mobile

La portée de cette nouvelle offre est néanmoins limitée, puisqu'elle ne concerne pour le moment que les applications mobiles du site. Une manière, sans doute, de voir l'effet d'une telle initiative tout en simplifiant l'intégration, puisque la phase de paiement est prise en charge « in-app ». De plus, les bloqueurs de publicité sont souvent sans action au sein des applications.

Ainsi, une mise à jour a été déployée sous Android et iOS. Les notes de version indiquent que les lecteurs ont « réclamé une option Premium, la voici ! ». Elle est proposée à 1,99 euro par mois avec sept jours d'essai, 4,99 euros pour trois mois, ou 18,99 euros par an (l'abonnement ne semble pas encore fonctionner sous iOS).

Pour ce tarif, vous aurez accès à quatre fonctionnalités principales :

Aucune publicité

Afficher ou non les commentaires

Sauvegarder les articles pour une lecture hors-ligne

Les vidéos accessibles en HD jusqu'à une définition de type 1080p

L'objectif est donc de proposer une expérience améliorée et « plus rapide que jamais » sur mobile. Pour autant, il n'est pas du tout question de réserver une partie du contenu aux abonnés, ou même de leur proposer des éléments communautaires spécifiques (réductions chez des partenaires, badges, etc.).

Le site ne fait d'ailleurs pour le moment pas mention de cette offre. Il sera intéressant de voir si c'est le cas dans les jours à venir. Il faudra aussi voir si cette volonté de proposer un abonnement Premium sur mobile est une décision isolée de Jeuxvideo.com, ou si elle se généralisera au sein de Webedia.

Le groupe pourrait y trouver une manière alternative de financer la création et le maintien de ses applications. Une offre Premium similaire a par exemple été mise en place pour AlloCiné en février dernier. Elle est proposée à 0,99 euro par mois, ou 9,99 euros par an. Une chose est sûre, la nouvelle devrait agiter les forums de Jeuxvideo.com assez rapidement.