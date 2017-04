Windows 10, Office 365 ProPlus : des mises à jour majeures deux fois par an désormais

Microsoft a officialisé un nouveau rythme pour deux de ses produits principaux, Windows et Office 365 ProPlus. Désormais, il faudra compter sur deux mises à jour importantes par an, synchronisées de surcroit. Pour l’éditeur, il s’agit avant tout de proposer un modèle prévisible.

Qu’il s’agisse de Windows 10 ou d’Office 2016, les mises à jour se divisent en deux catégories. D’un côté, les mensuelles, qui surviennent à chaque Patch Tuesday. On y trouve surtout des correctifs de sécurité. Elles sont cependant cumulatives incorporent des corrections plus diverses, avec des optimisations, de petits ajouts ou encore tout ce qui touche à la fiabilité.

De l’autre, les mises à jour fonctionnelles. Elles ne suivent pas de calendrier prédéfini, étant diffusées quand elles sont prêtes. Windows 10 avait par exemple été lancé le 30 juillet 2015, puis avait reçu une première grosse mise à jour quelques mois plus tard, une Anniversary Update le 2 août 2016, et récemment la Creators Update. Pour Office 2016, des nouveautés arrivent tous les mois ou tous les deux mois via Office 365, là encore en fonction de l’avancement.

Des mises à jour fonctionnelles en mars et septembre

L’éditeur va donc faire un peu de ménage et donner à l’ensemble une certaine prévisibilité. Windows 10 recevra ainsi deux mises à jour majeures par an. Le fonctionnement est exactement le même que pour Ubuntu, à ceci près que Microsoft a choisi les mois de mars et septembre. La Creators Update (Redstone 2) se nommant version 1703, on en déduit que la prochaine (Redstone 3) s’appellera 1709.

La société confirme en effet dans la foulée que RS3 arrivera au début de l’automne. À voir par contre si, comme l’actuelle 1703, elle n’attendra le Patch Tuesday du mois suivant pour être distribuée. Rappelons qu’on ne sait presque rien sur RS3, les actuelles préversions se concentrant pour l’instant sur les bases du système (OneCore). Seule certitude, une partie de l’interface sera renouvelée via le projet « NEON », dont on ne connait que quelques concepts (qui peuvent donc être éloignés du résultat final).

Office 365 ProPlus s'aligne

Dans la foulée, Office 365 ProPlus suit exactement le même mouvement. On retrouve donc les mises à jour majeures en mars et septembre, permettant un alignement avec Windows 10. La formule pour entreprises recevait plutôt trois mises à jour fonctionnelles par an, un rythme jugé visiblement trop élevé par les clients, qui ne disposaient pas non plus de modèle clair, avec les préparatifs que cela suppose. System Center Configuration Manager sera d’ailleurs mis à jour pour supporter ces nouveaux cycles.

Autre unification, le support technique. Chaque version majeure sera entretenue pendant 18 mois. Pour Windows 10, il n’y a donc aucun changement. Pour Office en revanche, les administrateurs gagnent six mois de tranquillité potentielle. Traduction, un client peut ne pas installer deux mises à jour majeures et quand même recevoir les correctifs de sécurité.

Ces modifications sont clairement introduites pour les entreprises, pour lesquelles le Patch Tuesday avait déjà été mis en place il y a des années. Mais une partie du grand public appréciera également de savoir quand les nouveautés arriveront.