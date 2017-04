LeBrief : le paiement passe au digital, X-Files revient, Ubuntu 17.10 sera Artful Aardvark

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Le blocage de pubs de Chrome sous surveillance – Alors que Google préparerait un bloqueur de publicités intégré à Chrome, la commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, veille au grain. Dans un tweet, elle indique que sa direction surveillera de près la fonction et ses effets, Google subissant déjà un feu nourri de l’institution.

Le bilan judiciaire de la lutte contre le terrorisme outre-Atlantique – The Intercept a compilé les informations sur les poursuites depuis l’attaque du World Trade Center. Les données sont fournies sous forme visuelle, permettant de mieux comprendre où en sont les différents cas et sur quels éléments ils reposent.

Watson aime la banque – Hier, Orange indiquait s'être associé à IBM et son Watson pour proposer une service client permanent aux futurs de clients de son offre bancaire. Mais le géant français des télécoms n'est pas le seul à miser sur une telle solution. En effet, le Crédit Mutuel-CIC a également annoncé hier qu'il allait aussi exploiter cette IA.

Il s'agira ici d'épauler les chargés de clientèles du groupe. Cela va néanmoins poser la question de l'accès aux données et de la dépendance de plusieurs organismes bancaires à un même prestataire étranger, sans parler des points qui sont notamment soulevés par les syndicats sur l'emploi.

L'acte d'achat devient vraiment digital – Depuis quelques temps, certaines banques proposent une carte de paiement avec un CCV dynamique. La tendance est ainsi à un produit plus sécurisé, qui va se renforcer notamment à travers la biométrie. MasterCard vient en effet de dévoiler une carte en phase de test qui dispose d'un lecteur d'empreinte digitale.

Son propriétaire, qui aura auparavant enregistré cette information au sein de la carte auprès de sa banque, devra la débloquer avant de payer. Un dispositif qui ne devrait pas être exploitable en ligne.

« Dr Wikipedia et Mister Webedia » dans l'ombre de Blade – Christophe Henner quitte les fonctions qu'il occupait chez Webedia Gaming depuis le rachat de Jeuxvideo.com. Il en était le directeur général adjoint depuis l'année dernière. Il reste président de la fondation Wikimédia. Mais il est aussi désormais COO (directeur de l'exploitation) de Blade, la startup française derrière le « PC dans le cloud » Shadow (voir notre analyse).

La vérité est ailleurs : le retour du come back – Vous avez aimé le retour de X-Files… ou pas ? Quoi qu'il en soit, la Fox annonce que Mulder et Scully reviendront pour dix nouveaux épisodes. Le tournage est prévu pour cet été et la diffusion commencera la saison prochaine. Pour le moment seul un GIF a été publié sur Twitter, rien n'a filtré sur l'intrigue. En France, c'est M6 qui devrait assurer la diffusion (dommage ?).

La cape et l'épée se dévoile – Marvel vient de diffuser une première bande-annonce pour sa prochaine série, qui sera diffusée par Freeform en 2018. Celle-ci visera plutôt un public adolescent, qui est l'une des nouvelles cibles du groupe dans ses productions exploitant son univers de super-héros.

Elle nous racontera comment le célèbre duo, qui vient au départ de deux mondes bien différents, va obtenir des pouvoirs tout aussi opposés... mais finalement assez complémentaires. La diffusion en France n'est pour le moment pas évoquée.

Brix : Gigabyte passe au Core i3 passif – Fanless Tech nous apprend que le contructeur taïwanais proposera bientôt sur le marché un mini PC à refroidissement passif. Une idée pas si nouvelle, mais cette fois il est question d'une puce Kaby Lake (Core de 7ème génération) : un Core i3-7100U. L'ensemble paraît plutôt complet avec HDMI, Mini DP, USB 3.1, M.2, Wi-Fi 802.11ac, etc. Reste à connaître le prix et la disponibilité de la bête sur le marché français.

Nokia pourrait abandonner le Home Plus – Selon 9to5 Mac, le service client de Withings aurait répondu à l'un des clients de la marque que la caméra Home Plus était abandonnée. Pour rappel, celle-ci avait été annoncée au début de l'année et apportait la compatibilité avec HomeKit d'Apple. Nokia, qui a récemment racheté la société française et qui se bat avec le géant américain, semble en avoir décidé autrement.

Ubuntu 17.10 se nommera Artful Aardvark – L’actuelle version 17.04, Zesty Zapus, ferme l’alphabet. Il était donc prévu que la suivante repartirait à la lettre A pour un nouveau cycle. C’est chose faite avec Artful Aadvark, qui fait référence à l’oryctérope du Cap (mangeur de termites).

On ne sait pas encore ce que cette mouture contiendra, mais rappelons qu’elle sera la dernière à embarquer Unity par défaut. La 18.04, elle, sera entièrement tournée vers GNOME.

Apple permet aux sites d’intégrer des Live Photos – La société propose depuis hier une nouvelle API JavaScript pour les développeurs web, LivePhotosKit JS. Ils peuvent s’en servir pour rendre leurs pages compatibles avec les Live Photos, qui enregistrent pour rappel quelques secondes de vidéo. Apple fournit plusieurs exemples d’intégration sur son site, et l’API peut être récupérée via NPM.

Snap récupère un important brevet sur la géolocalisation – Selon des informations obtenues par Techcrunch, Snap a déboursé pas moins de 7,7 millions de dollars pour s’emparer d’un brevet essentiel, portant sur les Geofilters. Il était détenu jusqu’à présent par Mobli, un concurrent israélien d’Instagram qui n’a jamais réellement pris.

GoPro dévoile sa Fusion, une caméra sphérique 5,2K – Disponible via un test réservé aux professionnels pour l’instant, cette caméra est capable de filmer dans toutes les directions (vidéo sur Youtube). Une annonce qui survient le lendemain de la présentation de nouvelles caméras Surround 360 chez Facebook.

GoPro met l’accent sur la facilité d’utilisation et le choix de l’utilisateur, qui peut se concentrer alors sur la composition finale. La Fusion devrait être mise en vente à la fin de l’année, sans plus de détails pour l’instant. Elle arrivera dans un marché déjà très concurrentiel et devra donc faire ses preuves.

Amazon ouvre aux développeurs la technologie derrière Alexa – Les développeurs travaillant avec les web services de l’entreprise ont désormais accès à Lex (programme de test), qui débloque les calculs d’apprentissage profond pour tout ce qui touche à la voix et au texte.

Objectif : concevoir des expériences de type conversationnel. Une double opération pour Amazon, puisqu’en plus de répondre à une demande, l’entreprise va pouvoir entraîner ses réseaux de neurones avec un nouvel afflux de données.

Spotify re-signe avec les indés de Merlin – Le service de streaming fournira ses outils et données aux principaux labels indépendants, liés à Merlin. Ils pourront réserver leurs sorties deux semaines aux abonnés payants, comme Universal Music depuis début avril. Selon Daniel Ek, le patron de Spotify, l’accord s’étend sur plusieurs années.

Des États avides de données – Dans son dernier Transparency Report, Google affirme avoir reçu 45 549 demandes d’informations sur les internautes au second semestre 2016, un record depuis 2010. Google a accédé à 60 % de ces requêtes. 31 000 venaient d’autres pays que les États-Unis, dont 4 775 de la France.

L’entreprise réclame un cadre légal plus clair et rapide pour les pays étrangers, pour remplacer les procédures actuelles, jugées disparates, conflictuelles et dangereuses pour la vie privée.

Orange tacle TF1 sur la TV – En marge du Show Hello hier, Stéphane Richard a attaqué TF1, qui menace de couper le signal de ses chaines aux opérateurs, pour pousser son offre Premium. Le patron d’Orange estime que, sans nouveau service, il s’agit d’un « impôt privé », déclarant qu’Orange compte pour 25 % de l’audience du groupe. En attendant, M6 compte aussi suivre cette voie.

Confide attaqué en justice sur sa confidentialité – Selon un client américain, le service de messagerie n’avertit pas les correspondants d’une capture d’écran sur les clients macOS et Windows, ce qui est pourtant l’une des fonctions phares sur mobile. Un angle mort que l’utilisateur estime grave. Interrogée par TechCrunch, la société répond qu'elle considère cette plainte injustifiée.