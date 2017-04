Orange virtualise ses box, mise sur des assistants et détaille un Orange Bank en retard

Orange a annoncé ce matin ses grandes lignes pour l'année à venir. D'Orange Bank et son assistant Djingo à des services plus secondaires comme Family Go, Cyberfiltre ou sa nouvelle Clef TV, nous avons fait le point de manière détaillée.

Ce matin, Stéphane Richard tenait la conférence annuelle d'Orange : le Show Hello. Sur la forme, celui-ci était un peu plus lunaire que d'accoutumée, entre chorale et abus de superlatifs sur fond de conscience écologique. De cette grandiloquence, nous retiendrons le slogan de la journée : « Human inside, une planète augmentée et un moi amélioré ».

Une fois la couche de vernis retirée, que reste-t-il ? Des annonces, nombreuses mais pas toujours très précises. Car de fait, Orange était là pour montrer sa ligne directrice plus que pour dévoiler des produits auxquels chacun aura accès demain. Le moment le plus attendu étant sans doute l'évocation d'Orange Bank, qui a clôturé la matinée.