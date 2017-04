Starcraft Anthology disponible gratuitement (et légalement), comment le récupérer

Comme promis, Blizzard a rendu accessible à tous et gratuitement la compilation Starcraft Anthology, regroupant le premier jeu de la série et son extension Brood War. Une disponibilité qui s'accompagne d'une épaisse mise à jour du titre.

En attendant le lancement de Starcraft Remastered, annoncé par Blizzard il y a quelques semaines seulement, l'éditeur américain a choisi de rendre gratuite la version originale de son jeu de stratégie sorti à la fin des années 90. Celle-ci est disponible depuis cette nuit sous le nom de Starcraft Anthology, sous forme d'une compilation regroupant Starcraft et son extension Brood War.

Comment se procurer Starcraft Anthology ?

Pour récupérer gratuitement le jeu, deux méthodes s'offrent à vous. La première consiste à se rendre sur le site Starcraft.com et à cliquer sur le lien correspondant à la version que vous souhaitez obtenir (pour Windows ou macOS). Vous récupèrerez alors un installateur qui vous expliquera ensuite quoi faire.

La seconde option passe par la page de configuration du compte Battle.net. Sur la colonne de droite, vous trouverez un lien « Télécharger des jeux », qui listera les jeux dont vous possédez une licence. En bas de cette page, dans la section Jeux Classiques, vous devriez trouver Starcraft Anthology et « Starcraft Anthology Royaume Public de test ». Là encore, deux options vous sont proposées, avec l'installateur pour Windows, ou pour macOS.

Une épaisse mise à jour

Pour accompagner ce lancement, Blizzard a également déployé une importante mise à jour de Starcraft. Le titre passe en effet en version 1.18, et si vous le possédiez déjà auparavant, sachez qu'il sera nécessaire de relancer le jeu en mode administrateur pour que le patch s'applique correctement.

De nombreux ajouts sont au programme. Les plus visibles concernent la prise en charge de systèmes d'exploitation plus modernes, avec Windows 7, 8.1 et 10 ainsi que macOS 10.11 et supérieures, même si ce dernier point reste encore en bêta. On notera également la possibilité de passer en mode fenêtré sans bord, en pressant Alt+Entrée en cours de jeu. Le curseur sera alors bloqué dans la fenêtre en jeu, mais pourra en sortir lorsqu'on se trouve dans les menus. L'interface de Battle.net a également été revue afin de faciliter la navigation.

En fouillant un peu plus on retrouvera un mode Observateur pour regarder vos amis jouer, une option pour afficher un chronomètre en jeu ou le nombre d'actions par minute que vous réalisez. Les replays des parties sont quant à eux sauvegardés automatiquement, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Enfin on notera également la présence de nouveaux systèmes anti-triche. La note de mise à jour complète est accessible ici.

Point d'évolution visuelle donc, il faudra pour cela attendre le lancement de Starcraft Remastered, prévu pour cet été. Il faudra d'ailleurs certainement passer à la caisse cette fois-ci pour en profiter.