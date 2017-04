Alors que Chrome félicite sa sécurité, des adresses en unicode facilitent le phishing

Google a mis en ligne une page détaillant la sécurité de son navigateur Chrome, qui s'appuie pour partie sur sa barre d'adresses et les certificats TLS. Pourtant, ces marqueurs habituels de la sécurité d'un site peuvent être aisément détournés. Un problème connu depuis des mois.

La sécurité des navigateurs web est un combat permanent. Hier, Google rappelait les nombreux efforts consentis au fil des années, alors que de nouveaux biais apparaissent pour faciliter le phishing. La firme américaine a mis en ligne une page, compilant l'ensemble des outils censés garantir la quiétude des internautes.

Chrome, des moyens de sécurité connus

Le principal moyen est le Chrome Safe Browsing, lancé il y a dix ans pour lutter contre le phishing et affichant plus de 250 millions d'alertes affichées par mois. Il analyse les pages et, au besoin, interpose un avertissement en plein écran, prévenant qu'un site peut être dangereux ou trompeur.

L'entreprise mise aussi sur son gestionnaire de mots de passe Smart Lock, qui doit libérer l'utilisateur du fardeau de la mémorisation et de la synchronisation de ses identifiants. Sur Android et Chromebook, la fonction s'occupe également de l'ouverture de session, via des appareils de confiance (comme une montre connectée). Enfin, le navigateur est mis à jour automatiquement toutes les six semaines ; un rythme que Firefox et Opera suivent désormais.

Si ces efforts constants sont louables, ils ne semblent plus suffisants et impriment des habitudes qui peuvent s'avérer néfastes pour l'internaute. Une démonstration publiée il y a quelques jours constitue un exemple frappant, à partir d'un problème connu de longue date.

Des URL en ASCII plus vraies que nature