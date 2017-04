Google prépare un « Mode Foncé » pour YouTube, voici comment l'activer dès maintenant

Envie de regarder le contenu de vos chaînes YouTube préférées le soir, sans forcément un fond blanc qui agresse l'œil et illumine la pièce ? YouTube pourrait être en train de préparer une telle fonctionnalité, que vous pouvez d'ores et déjà tester.

Si Next INpact dispose d'un design sur fond noir (entre autres) depuis ses premiers jours, certains sont un peu plus lents à s'y mettre. Ainsi, on voit de nombreux services et applications intégrer progressivement une telle option. Dernier en date : YouTube. La fonctionnalité n'a rien d'officiel mais un post sur Reddit nous apprend qu'il est possible (pour le moment) de l'activer manuellement.

Il s'agit là sans doute de tests préliminaires en attendant une éventuelle annonce en grandes pompes. La méthode est assez simple puisqu'il suffit d'ouvrir la console de Chrome (touche F12, onglet Console) puis d'y taper une simple commande (voir ci-dessous) et de rafraîchir la page. Ensuite, l'option vous sera proposée.

document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE"

En cliquant sur l'icône de votre compte vous verrez alors de nombreuses nouvelles options en accès direct dont un « mode foncé ». Le réglage peut être activé mais ne sera pas généralisé sur l'ensemble de votre compte. Le texte précise en effet que « le mode Foncé permet d'assombrir les surfaces claires de la page, et crée ainsi une luminosité idéale pour la nuit. [il] ne sera activé que sur ce navigateur ».

Notez que ce mode ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas connecté. Pour revenir en arrière, il vous suffit de retirer les cookies VISITOR_INFO1_LIVE depuis la section Cookies de l'onglet Application puis de rafraîchir la page.

Cette astuce fonctionnera aussi dans d'autres navigateurs, tels que Firefox. Dans ce dernier, la console web est accessible via le raccourci CTRL + MAJ + J. Attention, il vous faudra taper « autoriser le collage » dans la barre de commande avant de pouvoir effectuer y coller du texte.