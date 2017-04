Flock nous résume sa semaine, entre stupeur et tremblements

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq dessins en rebond sur nos articles.

Stupeur chez les partisans d'Emmanuel Macron adeptes de nouvelles technologies : celui-ci a affirmé en début de semaine vouloir demander aux géants du numérique de « fournir les codes » dans le domaine du chiffrement. Son équipe en charge de ces questions a tenté de clarifier le message, faisant ainsi marche arrière. Reste maintenant à déchiffrer tout ça afin de savoir ce qui sera appliqué si une majorité « En marche ! » venait à être élue.

Lundi, on apprenait aussi que le Japon voulait percer le manteau terrestre afin de mieux comprendre la formation de la Terre et ses tremblements. Il faudra tout de même faire attention avec une telle opération. En cas de problème, nous pourrons toujours tenter de nous tourner vers Europe et Encelade qui semblent contenir des éléments nécessaires à l'accueil de la vie.

Plus terre-à-terre : la déclaration des revenus 2016 peut désormais être effectuée. Cette campagne 2017 est l'occasion de renforcer l'utilisation du formulaire en ligne, mais aussi de préparer le terrain pour un prélèvement à la source qui sera mis en place l'année prochaine. Une nouvelle façon de faire, vraiment ?

Enfin, Mike Pompeo, nouveau directeur de la CIA s'est exprimé sur Wikileaks afin de la dépeindre comme une « agence de renseignement hostile ». Et si les agissements récents de l'organisation doivent être questionnés, on pourra trouver ironique de voir une agence telle que la CIA venir donner des leçons de morale.

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.