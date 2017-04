LeBrief : Facebook copie des trucs, Amazon Pay débarque en France, Google et la Russie s'accordent

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

350 000 utilisateurs pour Mastodon ! – Un bot assure le décompte des utilisateurs des instances listées publiquement, et le chiffre des 300 000 a été dépassé pendant le week-end. Mais surtout, il ne cesse de grimper à une vitesse folle.

Ainsi, ce matin la barre des 350 000 était déjà franchie. Reste maintenant au réseau social fédéré de réussir à évoluer et à maintenir ses utilisateurs présents et actifs pour transformer l'essai. Ceux qui veulent utiliser un bot similaire peuvent trouver le code source nécessaire par ici.

Amazon Pay débarque en France – Le géant de l'eCommerce lance finalement son dispositif de paiement concurrent de PayPal en France. Des partenaires l'utilisent d'ores et déjà comme Nature & Découverte, colette ou Doctipharma.

La société indique que l'utilisation de ce service a doublé en 2016 et compte bien continuer à avoir une croissance forte, notamment grâce à ses clients français qui pourront ainsi profiter de leur compte Amazon pour payer des produits et des services chez des tiers.

Free Mobile met à jour sa couverture – Alors que les précédentes données dataient de juillet ou septembre 2016 suivant les cas, il est désormais indiqué que les informations de couverture 3G et 4G sont celles connues au 1er janvier 2017. Par contre, aucune information sur le pourcentage de la population couverte n’est indiquée.

Les présidentielles françaises vues des USA – Chaque semaine certains se lamentent : mais pourquoi n'avons nous pas de John Oliver français ?! Bien que son émission soit diffusée chez nous sur OCS, ce dernier se concentre surtout sur les problématiques américaines (et il y a de quoi faire).

Mais le temps d'un numéro, Oliver a décidé de tenter d'expliquer au monde ce qu'il se passe en France, et en quoi les élections de la semaine prochaine sont importantes. Preuve qu'il est peut être aussi temps pour l'infotainment à la française de mûrir un peu.

Transformez votre smartphone en ordinateur portable pour 180 dollars – Vous vous souvenez du Mirabook dont on vous parlait au CES en janvier dernier ? Sa campagne de financement participatif vient finalement de se lancer sur Indiegogo. Premier objectif ? 50 000 dollars, la machine étant vendue à partir de 180 dollars.

Pour rappel, il s'agit ici de proposer un ordinateur portable « vide » composé d'un écran, d'un clavier et d'une batterie. Il est à compléter avec un smartphone sous Android ou Windows Phone, mais aussi un petit PC ou un Raspberry Pi. Une solution intéressante, mais qui fait face à de plus en plus de concurrence.

Une GeForce GTX 1070 simple slot – Cela faisait quelques mois que l'on entendait parler d'un tel modèle chez Galax. La société a enfin dévoilé son modèle Katana. Celui-ci dispose d'un trio de sorties vidéo DVI, HDMI et DisplayPort, ses caractéristiques sont légèrement supérieures à celles d'un modèle de référence.

Il faudra voir si un tel produit débarque chez nous, et à quel prix. Les performances de son système de refroidissement seront aussi intéressantes à analyser.

USB 3.1 et Wi-Fi pour les chipsets de la série 300 d'Intel – Benchlife vient de publier une slide dans laquelle on apprend que la prochaine plateforme Cannon Lake d'Intel embarquera un support natif de l'USB 3.1 (pas trop tôt) mais surtout du Bluetooth et du Wi-Fi 802.11ac.

Reste maintenant à voir les modèles concernés, quelle forme prendra cette intégration au chipset et ce qu'elle apportera dans la pratique. En attendant, le constructeur ne semble toujours pas décidé à réagir à l'arrivée de Ryzen.

Manifestation des auto-écoles contre la concurrence en ligne – France Inter nous apprend que les auto-écoles traditionnelles vont manifester leur mécontentement ce mardi, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle.

Leur cible ? Leurs équivalents en ligne qui se développent et pourraient apporter une concurrence forte au niveau des prix, qu'ils jugent « déloyale ». La bataille est déjà en cours devant les tribunaux, mais ce sera sans doute à la prochaine législature de se pencher plus en profondeur sur la question.

Vers un blocage plus « intelligent » de la publicité – Si la guerre entre les bloqueurs et les éditeurs continue, les premiers pourraient avoir une nouvelle arme à leur disposition : une analyse plus fine de ce qui est ou non de la publicité.

Jusqu'à maintenant, ils se basaient en effet sur des règles de domaines, de CSS et autres listes, mais des chercheurs travaillent à une détection basée sur la perception de ce qui est ou non un élément publicitaire. De quoi inciter certains à tenter de masquer un peu plus la promotion des marques dans le contenu ? L'avenir nous le dira.

La copie, ça marche ! – Si les « Stories » intégrées à Facebook Messenger semblent faire un flop, ce n'est pas le cas pour Instagram qui a récemment dévoilé avoir dépassé les 200 millions d'utilisateurs quotidiens sur cette fonctionnalité.

Cela ne devrait pas plaire à Snapchat qui se fait piller la moindre de ses idées par son concurrent et annonçait récemment compter 158 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Il se prépare donc une belle guerre des chiffres… en attendant que cela ne se finisse dans un tribunal ?

Google s'intéresse à la recherche d'emploi – Un nouveau service de Google, non annoncé pour le moment, vient d'être découvert : Hire. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de proposer une solution de recrutement.

Mais comme l'a confirmé la société à Engadget, il s'agit d'un outil qui sera intégré à la G Suite pour permettre à ses clients de mieux gérer leur processus d'embauche. Il ne semble donc pas s'agir d'une solution pensée pour concurrencer LinkedIn une fois mélangée à Google+.

Diffuser en direct depuis son mobile sur YouTube : 1 000 abonnés suffisent – En février dernier, YouTube permettait à ceux qui disposaient d'au moins 10 000 abonnés à leur chaîne de diffuser du contenu en direct depuis leur smartphone.

Désormais, 1 000 abonnés suffisent nous apprend la page de support mise en ligne par la société. Attention tout de même, si vous n'avez pas cumulé au moins 10 000 vues sur votre chaîne, ces vidéos ne pourront pas être monétisées.

F-droid fait sa révolution – La boutique alternative d'applications pour Android ne cesse d'évoluer et annonce que son interface va grandement changer, apportant de nouvelles fonctionnalités.

Dans un billet de blog on apprend que la version 0.103 permettra de créer une queue d'installation hors-ligne, de traduire les métadonnées des applications, disposera de notifications améliorées, etc. Une version alpha sera proposée dans quelques semaines, la mise en ligne globale étant attendue pour un peu plus tard dans l'année.

Star Wars partout, info nulle part – Vous n'avez pas pu passer à côté puisque toute une partie de la presse en a fait des tonnes ces derniers jours : un teaser est sorti pour Star Wars VIII, les derniers Jedi.

On apprend peu de choses dans cette vidéo d'à peine deux minutes dont l'objectif est surtout de nous mettre l'eau à la bouche en attendant de réelles bandes-annonces. Mais cela n'empêchera pas certains de spéculer pendant des semaines sur chaque plan.

Star Wars Battlefront II : c'est pour le 17 novembre – C’est sans grande surprise que l’on apprend au passage l’arrivée du prochain FPS d’Electronic Arts à l’automne. On découvre une vidéo qui nous laisse entrevoir que l'histoire se déroulera à trois moments clefs de la saga.

Mais l’éditeur préfère sans doute en garder sous le coude pour l’E3. On retiendra quand même la présence d’une campagne solo et de multijoueur local avec écran partagé sur PS4 et Xbox One.

Plus de contenu pour Watch_Dogs 2 – Ubisoft vient d’annoncer le déploiement de la mise à jour 1.13 pour son GTA-like. Au programme, de nouveaux modes de jeu en ligne avec des courses, un mode Showd0wn en 2 contre 2 mélangeant plusieurs styles de jeu, ainsi que de menus ajouts comme un pistolet de paintball pour tâcher l’écran de vos adversaires… Splatoon fait donc des émules.

Finalement, NieR Automata aura droit à un DLC payant – Square Enix avait juré que son dernier bébé ne céderait pas à la mode des DLC, mais un million d’exemplaires plus tard... les choses ont un peu changé. Baptisé « 3C3C1D119440927 » (bon courage pour le chercher sur le PlayStation Store) il sera disponible au Japon le 2 mai pour 1 500 yens (soit 12,9 euros).

Il amène des quêtes annexes, trois arènes avec des boss inédits à battre, dont un n’est autre que Yoichi Wada, le PDG de Square Enix, ainsi qu’une pléthore de petits bonus cosmétiques. La sortie en occident de ce contenu est confirmée, mais pas encore sa date, ni son prix.

Google ouvrira Android aux autres moteurs de recherche en Russie – En 2015, l’autorité de la concurrence russe (FAS) accusait Google de distorsion de concurrence. Les deux parties viennent de trouver un accord : la société permettra de préinstaller d’autres moteurs de recherche et applications que les siens sur Android, notamment via un outil de sélection du moteur par défaut.

En parallèle, Google a trouvé un accord avec le moteur Yandex, son principal concurrent russe sur la recherche, pour le promouvoir dans Chrome. L’événement fait écho à l’enquête de la Commission européenne pour des motifs similaires, alimentée par des concurrents comme le français Qwant.

Instagram ouvre ses Collections de contenus sauvegardés – Après avoir copieusement puisé dans les fonctionnalités de Snapchat, Instagram regarde désormais en direction de Pinterest. Il est ainsi possible d’organiser ses contenus sauvegardés en Collections.

Ces dernières se créent depuis les contenus mis de côté. On fait un appui long sur une photo ou une vidéo, puis on l’envoie dans un groupe existant ou que l’on crée. Ces Collections sont privées, mais Instagram pourrait les rendre publiables à l’avenir. La mise à jour est en cours de déploiement sur Android et iOS.

Microsoft enrichit Flow et ses PowerApps – Flow, un concurrent d’IFTTT, aura d’ici la semaine plusieurs nouveautés importantes. L’application (web ou mobile) gagne ainsi de nouveaux modèles, un meilleur support des membres multiples au sein d’une équipe ou encore, sur Android (et bientôt sur iOS) la possibilité de déclencher des actions depuis des raccourcis sur l’écran d’accueil du smartphone.

Les PowerApps, qui permettent pour rappel de créer des applications sans écrire une seule ligne de code, améliorent leur support des listes SharePoint, peuvent s’intégrer dans des tableaux Power BI, prend en charge un nombre accru de sources et supporte les notifications push contextuelles.

C'est le grand jour pour les Radeon RX 500 et Google Earth – Il y a quelques jours, on apprenait que le géant du Net allait dévoiler la nouvelle version de son service de cartographie mondial ce mardi. Reste donc à découvrir ce qu'il nous réserve.

C'est aussi aujourd'hui que l'on découvrira les « nouvelles » Radeon RX 500 d'AMD. Mais ne vous attendez pas à un lancement en grandes pompes, le constructeur mettant ces produits sur le marché surtout pour nous faire patienter d'ici à l'arrivée de Vega.