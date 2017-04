Event Horizon Telescope : une première image d'un trou noir ? Réponse dans plusieurs mois...

Plusieurs télescopes se sont unis afin de tenter de prendre en photo Sagittarius A*, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Il se trouve à 25 000 années-lumière et nécessite donc une grande précision pour voir aussi loin. Pour savoir si l'expérience a fonctionné, il faut maintenant attendre plusieurs mois, le temps de traiter les données.

C'est en partant du principe de base que plus un télescope est gros, plus il permet de voir loin avec des détails fins (en schématisant), que le projet mondial Event Horizon Telescope (EHT) s'est monté. Il associe des télescopes du monde entier (de l'Europe au pôle Sud en passant par le continent américain) pour en créer un virtuellement de la taille de la Terre. Le but ? Simplement d'obtenir une image d'un trou noir, une première.

Par définition, il est bien difficile d'observer un trou noir...

Dans le lot des partenaires de l'EHT, se trouve l'IRAM, l'institut de radioastronomie millimétrique financé en partie par le CNRS français et la société Max-Planck-Gesellschaft allemande. Il met à disposition son savoir-faire et son observatoire de Pico Veleta, dans la Sierra Nevada espagnole. C'est là d'ailleurs la seule plateforme européenne à participer à cette expérience. Elle sera rejointe en 2018 par celle du plateau de Bure dans les Hautes-Alpes françaises.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un rappel important : en astrophysique, un trou noir est un objet céleste tellement massif, avec un champ gravitationnel si intense, qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'échapper. Puisque même la lumière ne peut pas en sortir, ils ne sont évidemment pas observables directement, c'est on ne peut plus logique...

... mais on peut essayer sur son « horizon »