Synology : deux nouveaux NAS DS1517+ et DS1817+, une carte PCIe avec deux emplacements M.2

Synology renouvelle son haut de gamme en douceur avec ses NAS DS1517+ et DS1817+. La nouveauté du jour est un emplacement PCI Express permettant d'installer une carte d'extension M2D17 pour ajouter jusqu'à deux SSD M.2. Cette dernière est par contre proposée pour près de 150 euros.

Synology vient d'annoncer toute une panoplie de nouveaux produits, dont deux nouveaux NAS : les DS1517+ et DS1817+. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'une évolution des DS1515+ et DS1815+, avec cinq et huit baies respectivement. Cette fois-ci, le changement n'est pas à chercher du côté du SoC, mais au niveau du boîtier et des fonctionnalités.

Toujours le même Atom, mais un emplacement PCI Express en plus...

En effet, les deux nouvelles références exploitent toujours un Atom C2538 de chez Intel, avec 2 ou 8 Go de mémoire vive par défaut, extensibles jusqu'à 16 Go (contre 6 Go maximum pour les versions « 15+ »). Dans les deux cas, la connectique reste exactement la même avec quatre ports réseau Gigabit (compatibles avec l'agrégation de liens), quatre USB 3.0 et deux eSATA.



DS1517+ avec cinq baies, DS1817+ avec huit baies

Si le design extérieur reste globalement le même, le châssis prend quelques mm en longueur, en largeur et en hauteur afin de laisser la place à un emplacement PCI Express Gen 2 x8 (câblé en x4) à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Que ce soit pour le DS1517+ ou le DS1817+, celui-ci permet d'installer une carte réseau 10 ou 40 Gb/s par exemple (les modèles compatibles sont listés ici) ou un adaptateur pour SSD M.2.

... de quoi installer une carte d'extension pour SSD M.2

Cette carte d'extension baptisée M2D17 propose deux emplacements M.2 (2280) qui seront utilisés comme cache afin d'accélérer les transferts sur certains fichiers. S'il était déjà possible d'installer des SSD afin de les utiliser comme cache sur les NAS Synology, cela nécessitait d'utiliser un ou plusieurs emplacements du NAS, ce qui n'est désormais plus le cas.

On regrettera par contre que le fabricant passe par une carte d'extension à acheter en plus, et ne propose pas d'emplacement dédié directement dans le NAS, comme le fait QNAP depuis plusieurs mois déjà.

Le constructeur en profite pour présenter son unité d'extension DX517, qui n'est compatible qu'avec les DS1517+ et DS1817+. On se demande par contre pourquoi une telle limitation alors que les caractéristiques techniques, le châssis, les dimensions et le poids sont exactement les mêmes. Nous avons demandé des précisions à Synology et nous mettrons à jour en fonction de la réponse.

Bien évidemment, les NAS des générations précédentes peuvent toujours bénéficier d'une unité d'extension DX513 s'ils disposent de la connectique appropriée.

Des tarifs un peu plus élevés, près de 150 euros pour la carte M2D17

Synology ne précise pas les tarifs, mais l'ensemble des produits est déjà référencé par LDLC. Le DS1517+ avec 2 Go de mémoire vive est ainsi proposé en précommande pour 799,95 euros, contre 879,95 euros pour la version 8 Go. De son côté, le DS1817+ 2 Go est à 969,95 euros, contre 1 049,95 euros pour la version 8 Go. Comparé aux versions précédentes (15+), le tarif est donc en hausse d'environ 50 à 70 euros respectivement (pour les versions 2 Go).

L'unité d'extension DX517 est à 513 euros tout de même, alors que la DX513 est vendue moins de 440 euros. Enfin, la carte d'extension pour installer des SSD M.2 est vendue 147,95 euros. Un tarif relativement élevé alors qu'on trouve de nombreuses cartes PCI Express M.2 pour moins de 30 euros chez Amazon par exemple.