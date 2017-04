Pour la CIA, Wikileaks « n’a aucun sens moral »

Le nouveau directeur de la CIA, Mike Pompeo, n’a pas mâché ses mots pour décrire WikiLeaks et son fondateur, Julian Assange. Des éléments nuisibles selon lui, l’organisation agissant littéralement comme « une agence de renseignement sans État ».

Avec la publication continue de documents sur les techniques de surveillance de la CIA, Wikileaks s’exposait tôt ou tard à une réaction de l’agence américaine, restée curieusement silencieuse jusqu’à présent.

Depuis plusieurs semaines, l’organisation de Julian Assange publie avec régularité des informations sur les outils utilisés par la CIA pour s’introduire dans les ordinateurs, smartphones et autres durant ses campagnes ciblées. Des informations regroupées sous l’appellation « Vault 7 » certes plus ou moins fraiches, puisqu’une bonne partie des failles de sécurité révélées étaient déjà corrigées par les entreprises concernées (Apple, Google, Microsoft, etc.).

Plus récemment, Wikileaks a surtout fourni des renseignements sur Marble, une trousse à outils conçue pour permettre aux agents de masquer la provenance des attaques. Ils peuvent non seulement brouiller les pistes, mais également réorienter les enquêteurs dans de fausses directions, en faisant passer par exemple un malware comme un produit chinois ou russe. En termes d’images, les révélations sur Marble sont les plus inquiétantes pour la CIA.

Une CIA très en colère