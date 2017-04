Avec PhoneStories, David Dufresne s'essaie à la politique-fiction sur mobile

En lançant PhoneStories : L'Infiltré, le journaliste David Dufresne inaugure un récit de politique-fiction ancré dans l'élection présidentielle. Cette plongée dans la campagne du Front national est fondée sur les événements en cours, avec écriture et notifications en temps réel. Une manière de défendre l'interactivité, vue comme souvent oubliée.

David « Davduf » Dufresne se lance dans la politique-fiction sur le Front national. Il y a quelques jours, le journaliste a inauguré PhoneStories : L'Infiltré, un jeu mobile à 1,99 euro où on incarne un agent de la DGSI, suivant en direct la campagne du parti d'extrême-droite via des discussions avec un agent infiltré.

Inspiré des jeux Lifeline, il s'agit d'une expérience en temps réel, jusqu'au 7 mai, avec des dialogues et des notifications écrits au fil de la campagne. Pour ce coauteur du manifeste du web indépendant, il s'agit d'explorer un parti très actif en ligne. « J'ai découvert l’été dernier avec effroi et consternation la fachosphère. Le FN a totalement contourné et détourné notre discours [sur la liberté du Net] d’il y a vingt ans » nous explique-t-il.

Il s'agit surtout de la dernière création de David Dufresne, journaliste pionnier d'Internet et des récits interactifs, à qui on doit déjà des documentaires en ligne et des contributions à des projets nombreux, comme Mediapart ou feu Owni. Ce pas supplémentaire vers le jeu vidéo le rapproche d'autres créateurs, auxquels le journaliste veut ouvrir son outil PhoneStories à l'avenir.

« Formation punk » et amour de l'hypertexte