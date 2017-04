À la recherche de la vie : des « ingrédients nécessaires » sur Europe et Encelade ?

Jupiter et Saturne sont les deux plus grosses planètes de notre système solaire et elles disposent toutes les deux de lunes. Sur deux d'entre elles, la NASA a fait des découvertes qui laissent penser qu'il existerait des environnements « habitables ». Mais si tous les ingrédients semblent réunis, ce n'est pas pour autant que la vie existe.

Comme nous l'avions annoncé dans #LeBrief de jeudi, la NASA tenait hier soir une conférence de presse dont l'objet était « les océans au-delà de la Terre ». Deux annonces ont ainsi été faites concernant Encelade, lune de Saturne, et Europe, qui tourne autour de Jupiter.

De la vie détectée sur Encelade ? Non, mais les ingrédients nécessaires sont là

Dans le premier cas, c'est évidemment la sonde Cassini qui est à l'honneur. Pour rappel, celle-ci orbite autour de la sixième planète du système solaire depuis maintenant près de 13 ans et se prépare à faire son « grand final », qui la conduira à une destruction certaine dans l'atmosphère de Saturne.

Dans son communiqué, des chercheurs de la NASA annoncent « qu'une forme d'énergie chimique, dont la vie peut se nourrir, semble exister » sur Encelade. Il s'agit en l'occurrence d'hydrogène sous forme gazeuse, qui serait présent au fond de l'océan souterrain.