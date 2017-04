OTT : Orange n’envisage pas de céder face à TF1

Orange « n’envisage pas de rémunérer la distribution d’une chaîne TNT gratuite », préférant mettre l’accent sur la quête « de nouveaux services créateurs de valeur au bénéfice de l'ensemble des acteurs ». Le bras de fer engagé par TF1 n’est pas près de s’éteindre.

TF1 a remis en cause l’ensemble des contrats relatifs à ses chaînes auprès des fournisseurs d’accès et de Canal+. Dans une épreuve de force engagée depuis de longs mois avec ces distributeurs, le groupe veut faire payer ses offres (TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI) pour sa diffusion en OTT ou encore ses services de replay. « On s’est mis en ordre de marche. Tous les contrats de nos chaînes ont été dénoncés. Nous avons fait des constats. La résiliation est effective » nous a indiqué hier une source proche du dossier.

Pour l’heure les FAI ont été peu bavards sur cette décision. Du côté d’Orange, c'est en tout cas niet. Un porte-parole nous indique que l’opérateur « n’envisage pas de rémunérer la distribution d’une chaîne TNT gratuite, mais continuera à rechercher avec ses partenaires de nouveaux services créateurs de valeur au bénéfice de l'ensemble des acteurs. »