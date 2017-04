Suivez l'évolution de la Voie lactée sur les cinq prochains millions d'années

L'agence spatiale européenne propose une carte de notre Voie lactée, mais telle quelle sera dans 5 millions d'années. Une réalisation possible grâce aux données combinées des missions Hipparcos et Gaia.

Gaia est un satellite développé par l'agence spatiale européenne (ESA) et lancé en 2013. Sa mission est de « cartographier une partie de notre galaxie », ce qui ne représenterait pas moins d'un milliard d'objets célestes. Pour chacun d'entre eux, il mesure sa position et sa vitesse propre.

Alors que Gaia cartographie la Terre...

Mi-septembre 2015, les mesures du satellite permettaient d'établir une première carte de la Voie lactée avec la position précise de pas moins d'un milliard d'étoiles. Aujourd'hui, l'ESA revient avec une vidéo montrant l'évolution d'une partie des étoiles de notre galaxie, qui regroupe tout de même deux millions d'objets, et ce, au cours des cinq prochains millions d'années.

Pour cela, il faut non seulement connaitre la position exacte des étoiles, mais aussi réussir à estimer avec précision leurs déplacements dans l'espace ainsi que leur vitesse radiale (c'est-à-dire dans l'axe entre la Terre et l'étoile). Pour cette dernière, c'est le spectromètre RVS qui s'en charge par effet Doppler.



La Voie lactée à notre époque, puis dans 5 millions d'années

... l'ESA compare les mesures avec celles d'Hipparcos

L'agence spatiale a alors dressé une carte de la Voie lactée en utilisant les coordonnées galactiques qui sont ensuite projetées sur une carte rectangulaire. Afin d'avoir une base de comparaison pour suivre les mouvements des étoiles sur plusieurs années – et donc se projeter dans l'avenir –, l'ESA a repris les données de la mission Hipparcos des années 90 (pour rappel, Gaia est son successeur) et les a comparées à celles de Gaia.

Dans la vidéo ci-dessous, la carte commence en 2014/2015 avec les informations enregistrées via le satellite Gaia, puis on avance dans le temps à l'aide des vitesses et des déplacements estimés par les calculs.

Dessine-moi la Voie lactée dans cinq millions d'années

Chaque image représente un bond dans le temps de 750 ans tout de même, pour finalement par arriver à cinq millions d'années dans le futur. Ces changements sont quasiment imperceptibles à l'échelle de la vie humaine, mais on se rend ainsi compte de la manière dont une toute petite partie de l'Univers va évoluer au cours des prochains siècles.

Notez que, à cause du système de représentation utilisé, des effets de perspective donnent de fausses indications sur les vitesses de certaines étoiles. Dans d'autres cas, elles peuvent être artificiellement faussées à cause d'un passage « proche » de notre Soleil, avant de repartir.