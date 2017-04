Ubuntu 17.04 disponible : une évolution douce, avec quelques améliorations notables

Ubuntu 17.04 est désormais disponible au téléchargement. Zesty Zapus clôt ainsi l’alphabet, avant que la distribution Linux ne retourne à la lettre A. Les améliorations de cette mouture sont surtout internes et, globalement, sont plutôt douces pour l’utilisateur.

Maintenant que l’on sait ce qu'il adviendra d’Ubuntu dès l’année prochaine, la version 17.04 apparaît comme l’avant-dernière mouture de la distribution à être encore basée sur Unity. La 18.04 rebasculera en effet sur GNOME, Canonical abandonnant ses efforts sur la convergence. Pour l’heure, on reste donc sur ce que l’on connait.

Unity 7 toujours aux commandes

Visuellement, Zesty Zapus ne provoquera guère de cassure dans les habitudes. Unity n’a pratiquement pas bougé, et seul le passage à GNOME 3.24 pour certains composants et les applications pourra réserver quelques surprises à ce niveau. On y trouvera ainsi un nouveau mode nuit, une application de recettes, une meilleure prise en charge des tablettes Wacom, une configuration plus simple des imprimantes (nous y reviendrons), un centre de contrôle largement remanié, etc.

Répondons tout de suite aux questions principales. Ubuntu 17.04 est toujours fournie avec Unity 7 par défaut. Son support sera de 9 mois, comme n’importe quelle mouture non-LTS. Zesty Zapus recevra donc des mises à jour jusqu’à fin janvier 2018. C’est Ubuntu 17.10 qui prendra le relais dans six mois. Rappelons que les moutures LTS sont supportées pendant cinq ans. Les décisions récentes n’y changeront d’ailleurs rien.

Un noyau Linux 4.10 particulièrement important