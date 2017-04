Retour sur Morpheo, une plateforme open source mêlant IA et diagnostic médical automatique

Avec Morpheo, Rythm veut proposer une « place de marché » pour la santé. Son but : fournir à ceux qui ont des données des algorithmes de détection de pathologies, et permettre aux développeurs d'entrainer leur intelligence artificielle. Un vaste projet qui soulève de nombreuses questions.

Il y a quelques jours, la start-up Rythm annonçait officiellement la plateforme Morpheo. Elle est présentée comme « intelligente, ouverte et sécurisée pour l'analyse automatisée des données de sommeil », entre autres. Le tout est saupoudré de chiffrement et de blockchain.

Il ne s'agit que d'une ébauche pour le moment. La phase de bêta est attendue pour septembre de cette année, tandis qu'une version fonctionnelle est prévue pour le printemps 2018. Malgré tout, plusieurs questions restent encore en suspens et nous avons voulu en savoir davantage.

Nous nous sommes entretenus avec Hugo Mercier, PDG et co-fondateur de Rythm, et avec Camille Marini de l'école Polytechnique (l'X) qui participe au développement. L'occasion de faire le point sur ce service qui veut mettre en lien les hôpitaux, médecins, développeurs et chercheurs.

Le bandeau Dreem comme point de départ