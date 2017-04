Licences libres : Wikimédia France et SavoirsCom1 déçus de leur audition au CSPLA

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a décidé fin 2016 de lancer une mission sur l’économie des licences libres dans le secteur culturel. C’est peu de le dire, Wikimédia France et SavoirsCom1 sont déçus, voire mécontents, de leur audition.

Dans le cadre de cette mission confiée à Joëlle Farchy, enseignante spécialiste des industries culturelles, différentes pistes d’étude ont été tracées par cette instance abritée entre les murs du ministère de la Culture. À savoir, le panorama des licences et leurs origines, l’identification des utilisateurs de licences libres ou encore le rôle des intermédiaires dans l’évolution d’une économie du libre.

Le rapport (attendu pour septembre) devra répondre à plusieurs questions, par exemple « comment et pourquoi les licences Creative Commons ont-elles acquis au fil des ans une position de quasi-monopole et comment se sont-elles adaptées aux spécificités juridiques nationales ? ». De même, est-ce que « le domaine actuel des licences libres, en l’absence d’intervention législative nationale ou européenne, est susceptible d’évoluer » ? Enfin, est-ce que « les évolutions prévisibles sont bénéfiques pour la création littéraire et artistique » ?

« Les bras nous en sont un peu tombés ! »

À titre préparatoire, plusieurs auditions sont évidemment organisées pour nourrir ces travaux. Nathalie Martin et Émeric Vallespi, respectivement directrice exécutive et président de l’association Wikimédia France, ont déjà pu échanger avec le CSPLA le 15 mars dernier, une bonne heure durant. « Les bras nous en sont un peu tombés ! » nous relatent-ils en chœur.

Pourquoi pareil démembrement ? Selon leur témoignage, il leur a été dit que l’objet de l’étude était « pour 90 % de faire de la pédagogie sur ces licences au niveau du ministère et pour les 10 % restants, d’essayer de trouver les accords possibles avec les sociétés de perceptions et de répartition des droits », telle la Société des Auteurs dans les Arts graphiques et plastiques (ADAGP). Au fil de ces échanges, une piste leur a même été soufflée : que Wikimédia France rachète les licences d’utilisation des images gérées par ces structures, afin de nourrir les photos stockées et diffusées par l’encyclopédie libre.

Une « méconnaissance du fonctionnement de l'encyclopédie libre »