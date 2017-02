Zelda Breath of the Wild aura son season pass, à 19,99 euros

Nintendo vient d'annoncer l'arrivée d'un season pass avec trois packs de contenu téléchargeables pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild, le principal argument de vente de la Switch à son lancement, le 3 mars. Ces contenus incluent un mode difficile et une nouvelle histoire, et seront vendus 19,99 euros.

Le principal jeu à la sortie de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, aura ses contenus téléchargeables (DLC) et son season pass, facturé 19,99 euros. Le jeu, qui doit sortir le 3 mars sur Switch et la quasi-défunte Wii U, aura droit à trois contenus. Il s'agit du « premier contenu téléchargeable pour la série principale The Legend of Zelda », vante Nintendo.

Trois contenus téléchargeables sur les deux consoles

À la sortie, l'éditeur propose trois nouveaux coffres au trésor dans le Grand Plateau, avec « des objets utiles » et un habit exclusif (un tee-shirt au logo Switch). Dans le courant de l'été, une Grotte des défis sera ajoutée, avec l'arrivée d'un mode difficile et une fonction carte supplémentaire. Enfin, pour l'hiver, un nouveau pan d'histoire doit faire son apparition, avec un nouveau donjon et plus de défis. Nintendo n'indique pas si ces contenus seront commercialisés à l'unité ou non.

Le jeu se couvre donc des atours habituels des grands titres actuels, et l'éditeur a tout de même pris la décision de réserver la difficulté la plus élevés aux clients payant un supplément. Dans l'absolu, la note risque tout de même d'être salée. Il faudra donc compter 299 euros pour la console, plus de 50 euros pour le jeu et 19,99 euros pour ces contenus additionnels, qui seront aussi disponibles sur Wii U.

Les DLC ne sont pas une nouveauté pour Nintendo

Malgré les apparences, les DLC et season pass ne sont pourtant pas une nouveauté pour Nintendo. L'éditeur s'est déjà illustré dans cet art avec Mario Kart 8 via deux packs de contenu, proposant des personnages, des véhicules et des circuits supplémentaires regroupés dans un pack à 12 euros. C'était également le cas sur Splatoon, qui avait eu droit à du contenu gratuit et de Hyrule Warriors qui profitait aussi de quelques DLC payants optionnels.

Pour Nintendo, la Switch doit signifier un rebond financier important, après la déception commerciale de la Wii U, considérée en fin de vie. Avec sa prochaine console, l'entreprise se met d'ailleurs au multijoueur payant et compte intégrer des services en ligne inexistants jusqu'ici. Au dernier trimestre, elle affichait des revenus « matériel » en nette baisse, malgré la bonne santé de la 3DS. Les meubles sont sauvés, entre autres, par le succès de Pokémon Go, qui a précédé Super Mario Run et Fire Emblem Heroes sur mobile. Ce dernier devrait d'ailleurs être un des bons points financiers des prochains trimestres.