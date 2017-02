Bandes-annonces : A Cure for life, Alibi.com, L'Empereur, Rock'n Roll et Aftermath

Dès demain, il y en aura pour tous les goûts au cinéma : du thriller avec A cure for life, de l'action avec Underworld Blood Wars, des comédies avec Alibi.com et Rock'n Roll, ainsi qu'un documentaire : L'Empereur. Du côté des bandes-annonces, Aftermath et Ghost in the Shell se dévoilent davantage.

Envie d'une « cure » ou d'un alibi ?

Cette semaine, un thriller étrange sera à l'affiche, A cure for Life, dont voici le pitch : « Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients ». Le film obtient des moyennes de 6,8 et 5,7 sur 10 chez IMDb et SensCritique respectivement.

Dans un registre bien différent, Alibi.com est une comédie. Philippe Lacheau (Babysitting) y incarne Greg, fondateur de la société éponyme qui vend tout type d'alibi. Il va rencontrer Flo, détestant les mensonges, mais aussi le père de cette dernière (alias Didier Bourdon) qui est... un des clients d'Alibi.com.

La crise de la quarantaine et une guerre sans fin

Une autre comédie sera également à l'affiche : Rock'n Roll. Elle est réalisée par Guillaume Canet, également acteur dans le rôle de... Guillaume Canet. Comme dans la vraie vie, il a 43 ans et sa compagne est Marion Cotillard (jouée par Marion Cotillard). Il va faire sa crise de la quarantaine et va « aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage ». Gilles Lellouche est au casting et on vous laisse imaginer le personnage qu'il incarne.

Pour les amateurs d'action, il y a aussi Underworld Blood Wars, le cinquième opus de la saga. On y retrouve « la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie ». Elle va devoir mettre fin à la sempiternelle guerre qui oppose les deux camps, même si cela impose le « sacrifice ultime »... tout un programme.

Terminons les longs métrages de la semaine avec L'Empereur. Réalisé par Luc Jacquet, il s'agit évidemment de la suite de La Marche de l'empereur sortie en 2005. Ce documentaire obtient 6,8 sur 10 chez SensCritique.

Arnold Schwarzenegger cherche la vérité, Scarlett Johansson la bagarre

Aftermath est un film dont la sortie est prévue début avril aux États-Unis. Il s'agit d'une histoire basée sur des faits réels et qui retrace la catastrophe aérienne d'Überlingen (dans le sud de l'Allemagne) où deux avions sont entrés en collision, tuant tous les occupants. Entre un père de famille dévasté (joué par Arnold Schwarzenegger), le contrôleur aérien qui était dans la tour à ce moment-là et les pilotes des deux avions, la recherche de la vérité et le deuil ne sont pas faciles.

Dans un peu plus d'un mois, Scarlett Johansson reviendra au cinéma, cette fois sous les traits du Major dans Ghost il the Shell. Elle jouera le rôle d'une hybride humaine et cyborg devenue agent spécial : « chargée d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes, la Section 9 va affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées en cyber technologie de la société Hanka Robotic ». Sur les grands écrans le 29 mars.

Entre la finesse de The Circle et celle de... John Wick

Après une première vidéo mi-décembre, The Circle est de retour avec une nouvelle bande-annonce. Emma Watson, fraichement recrutée par la société The Circle, va devoir se « livrer à une expérience révolutionnaire qui repousse les limites de la vie privée, l'éthique et finalement sa liberté personnelle ». Elle sera accompagnée par Tom Hanks et John Boyega. Sortie prévue le 28 avril aux États-Unis.

À une semaine de son débarquement dans les salles obscures, John Wick 2 (avec Keanu Reeves dans le rôle principal) fait parler de lui avec de nouveaux extraits, dont l'un spécial pour la Saint Valentin afin de rappeler qu'il faut sortir « couvert ». Enfin, pour les plus jeunes, sachez qu'un film Lego est en préparation : Ninjago.

Il y a quelques jours, Studio Canal proposait des images pour De plus belle. Florence Foresti et Mathieu Kassovitz sont dans les rôles principaux de cette comédie dramatiqu, l'humoriste passant des rires aux larmes. Au cinéma le 8 mars prochain.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.