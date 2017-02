QNAP débarque sur IFTTT

QNAP vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc : deux déclencheurs et trois actions IFTTT, afin de créer des applets (anciennement recettes) qui permettent de réaliser des actions personnalisées

IFTTT (If This Then That) est un service disponible depuis plusieurs années qui permet de réaliser des actions en fonction de certains événements. Il y a quelques jours, un nouvel acteur annonçait qu'il était désormais disponible dessus : QNAP.

Des déclencheurs pour l'ajout de fichiers et événements systèmes

Le fabricant de NAS explique que « grâce à l’Agent IFTTT de QNAP, les utilisateurs pourront se connecter à leur compte IFTTT sur leur NAS QNAP ». Il est disponible pour l'ensemble des NAS du fabricant, mais nécessite d'avoir un compte MyQNAPCloud et la version 4.2.2 au minimum de l'interface d'administration QTS.

Deux « triggers » sont pour le moment disponibles. Le premier se déclenche lorsqu'un fichier est ajouté dans un répertoire, le second lors d'un « événement système » sur le NAS. Trois actions sont également disponibles : télécharger un fichier depuis une URL donnée, ajouter du texte à un fichier et changer la photo de profil du compte utilisateur. Tous les détails sont disponibles par ici.

D'autres fonctions arrivent

Bien évidemment, le but est de mélanger les déclencheurs et actions de QNAP avec ceux d'autres services afin de créer des applets personnalisées. Par exemple, télécharger une photo sur le NAS lorsque quelqu'un la marque sur Facebook, copier sur le serveur les nouveaux fichiers envoyés sur Dropbox, allumer les lampes Hue de la maison en rouge en cas d'alerte etc. Des idées d'applets sont proposées par ici.

De nouvelles fonctionnalités arriveront dans un second temps promet le constructeur comme l'intégration de la Surveillance Station pour enregistrer des vidéos, de la Music Station pour lire de la musique, ainsi que la possibilité de redémarrer, éteindre ou mettre en veille le NAS via IFTTT.

Pour le moment, Asustor, Synology ou encore Thecus ne sont pas disponibles sur IFTTT.