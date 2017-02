Ubisoft retarde South Park L'Annale du Destin et revoit ses prévisions à la baisse

Ubisoft a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2016-2017. Watch_Dogs 2 n'a pas eu le succès escompté tandis que le lancement de South Park : L'Annale du Destin est repoussé, obligeant l'éditeur à revoir ses objectifs à la baisse.

Chez Ubisoft, le dernier trimestre aura été plutôt compliqué. En l'absence de nouvel épisode d'Assassin's Creed cette année, l'éditeur n'a pu compter que sur deux gros lancements pour tenter de conquérir le monde pour les fêtes de fin d'année : Watch_Dogs 2, puis Steep. Si le second est parvenu à remplir ses objectifs, le premier a connu un « démarrage moins dynamique que prévu », selon les termes de l'éditeur, qui blâme la sortie de nouvelles plateformes (PS4 Pro, PS VR, Xbox One S...) arguant qu'elles auraient redirigé en partie les dépenses festives des consommateurs du logiciel vers le matériel.

Des objectifs manqués

Sur le dernier trimestre, Ubisoft a réalisé un chiffre d'affaires de 529,9 millions d'euros, en recul de 5,7 % sur un an et un brin en dessous des 560 millions d'euros attendus pour remplir les objectifs de l'éditeur. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, les revenus atteignent 811,3 millions d'euros, soit 5,5 % de mieux que l'an passé sur la même période. En clair, Ubisoft a réalisé de bonnes performances lors des six premiers mois, grâce à son fond de catalogue, avant de trébucher cet automne.

Un autre loupé est également au programme. Ubisoft prévoyait initialement de lancer South Park : L'Annale du Destin le 6 décembre dernier, avant de repousser une première fois l'échéance avant la fin de son exercice fiscal en cours, c'est-à-dire le 31 mars. Désormais, il est question d'une sortie au cours de l'exercice 2017-2018 et aucune explication n'est venue accompagner cette annonce.

Par conséquent, les prévisions de l'entreprise pour son exercice 2016-2017 ont été révisés à la baisse. Le chiffre d'affaires jadis espéré entre 1,61 et 1,67 milliard d'euros est désormais attendu dans une fourchette comprise entre 1,45 et 1,5 milliard d'euros. Pour y parvenir, Ubisoft espère accumuler entre 644 et 684 millions d'euros de revenus sur les trois prochains mois, grâce aux lancements de For Honor et de Ghost Recon Wildlands, mais aussi ceux de Just Dance 2017 sur Switch et de nouveaux DLC pour certains de ses jeux.

Quelques bonnes nouvelles

Heureusement pour Ubisoft, tout n'est pas gris et triste dans ses dernières annonces. L'éditeur a en effet quelques bonnes nouvelles dans sa besace. La première, concerne l'augmentation de la part des ventes dématérialisées dans son chiffre d'affaires. Elles comptent désormais pour 47,2 % des ventes, contre 27 % l'an dernier et affichent une progression annuelle de 84,4 % pour atteindre 383 millions d'euros sur les neuf derniers mois.

Les « revenus récurrents » issus de la vente de DLC et des micro-transactions sont quant à eux en progression de 140 % sur un an et comptent désormais pour 20 % du chiffre d'affaires de l'éditeur. Décriés par certains, le modèle free-to-play et l'abondance de contenus optionnels semblent tout de même faire recette auprès du joueur moyen.

Concernant le fond de catalogue, les ventes se portent elles aussi très bien, et ont progressé de 64,7 % sur un an. Grâce à cela, Ubisoft peut communiquer sur une hausse d'un tiers du nombre de joueurs lançant un de ses titres au moins une fois par mois. Du côté de The Division, l'éditeur enregistre une hausse de 152 % des interactions quotidiennes (DAU) entre le 24 octobre et le 31 décembre 2016. Un chiffre qui a probablement été influencé par la tenue d'un week-end d'accès gratuit au titre mi-décembre.

Toutes les révisions ne sont pas mauvaises. Grâce à la progression des ventes dématérialisées, l'éditeur s'attend à réaliser une meilleure marge opérationnelle que prévu. Initialement attendue entre 14,3 et 15 %, elle devrait finalement s'établir entre 15,8 et 16,7 %. Le bénéfice escompté devrait quant à lui rester stable, du fait de la baisse des revenus.

Enfin, le film Assassin's Creed semble quant à lui remplir ses objectifs. L'éditeur annonce des revenus de 213 millions de dollars au box-office mondial, alors que celui-ci n'a pas encore été diffusé dans certains marchés clés, comme la Chine et le Japon.

En bourse, la réaction des investisseurs est plutôt positive. Sur les deux dernières séances, l'action de l'éditeur a vu son cours grimper d'environ 13,5 %, valorisant ainsi l'entreprise à 4 milliards d'euros. Ce n'est donc probablement pas aujourd'hui que Vivendi se lancera dans de nouvelles emplettes.