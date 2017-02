Windows 10 Mobile donne accès aux photos de l'utilisateur depuis l'écran verrouillé

Un bug dans Windows 10 Mobile permet de consulter les photos présentes sur un smartphone sans avoir à le déverrouiller. Il n’existe plus dans les actuelles préversions de la Creators Update, mais on ne sait pas encore si Microsoft le corrigera avant.

De temps à autre, une vidéo apparaît pour montrer comment obtenir des informations personnelles depuis un écran verrouillé. Pour certains, il s’agit même d’un sport puisque cela revient à contourner des protections et à faire preuve d’inventivité. Parfois, il s’agit d’un simple constat dû au hasard des manipulations.

Sur Windows 10 Mobile, dans l’actuelle version stable, un bug existe ainsi dans l’écran verrouillé, permettant d’accéder aux photos déjà prises. Normalement, et comme sous Android et iOS, on peut prendre des photos depuis cet écran, mais le système ne donne alors accès qu’aux photos qui viennent d’être prises. Le reste de la collection nécessite un déverrouillage de l’appareil.

Une méthode particulièrement simple

La marche à suivre est la suivante :

Prendre une photo avec un appareil verrouillé Appuyer sur la miniature de cette photo en bas de l’écran La supprimer Appuyer sur le bouton Retour pour revenir à l’appareil photo Appuyer une nouvelle fois sur la miniature, qui est toujours là L’écran est noir, appuyer sur Retour

C’est ici que réside le problème : une fois ce deuxième retour effectué, l’ancienne miniature est remplacée par celle de la dernière photo disponible dans l’appareil déverrouillé. Si l’utilisateur appuie dessus, elle s’ouvre en grand, permettant alors de remonter dans le reste de l’album et donc de voir tous les clichés présents dans le smartphone.

Le bug n'existe pas dans les préversions de la Creators Update

Ce bug a été déclaré hier soir dans le Hub de commentaires de Windows 10. Plusieurs utilisateurs sont venus confirmer le problème avec différents modèles, comme les Lumia 540, 950 XL ou 1520.

Il est cependant spécifique à l’actuelle version stable du système. Sur un appareil équipé de la dernière préversion 15031 (Creators Update), nous confirmons que le problème n’existe plus. Dans le Hub, Microsoft signale d’ailleurs être au courant, mais la question se pose : l’éditeur compte-t-il le corriger avant l’arrivée de la prochaine révision majeure du système, qui devrait arriver en avril ?

En attendant, il faudra faire attention aux personnes qui manipuleront le téléphone, car la procédure à suivre pour accéder aux photos est particulièrement simple et rapide à exécuter.