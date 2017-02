Qualcomm se lance dans le Wi-Fi 802.11ax

Deux ans après les premiers tests en laboratoire de Huawei, le Wi-Fi 802.11ax arrive chez Qualcomm. Le fabricant annonce la disponibilité pour cette année de solutions pour les terminaux et les infrastructures réseau.

Lors du CES de Las Vegas, nous avons pu remarquer que le Wi-Fi 802.11ad (anciennement WiGig) arrivait doucement dans les machines et les stations d'accueil (voir notre analyse). Le Snapdragon 835, le Nighthawk X10, le Talon AD7200 ainsi que certains Lenovo ThinkPad X1 intègrent cette nouvelle norme sans fil à très haut débit. Mais la suite se prépare déjà en coulisse avec le Wi-Fi 802.11ax.

Une évolution du 802.11ac, avec des débits jusqu'à 4,8 Gb/s

Pour rappel, Le Wi-Fi 802.11ad utilise une bande de fréquence bien spécifique (60 GHz), qui lui permet d'obtenir des débits de plusieurs Gb/s, mais sur de très courtes distances. De son côté, le Wi-Fi 802.11ax sera une évolution de la norme 802.11ac (avec laquelle elle sera rétrocompatible) et qui exploite les bandes de 2,4 et 5 GHz. Si elle n'a toujours pas été ratifiée par la Wi-Fi Alliance, son arrivée se précise puisque Qualcomm annonce deux produits : l'IPQ8074 pour la partie infrastructure et le QCA6290 pour les terminaux.

Le fabricant promet des débits quatre fois plus élevés. Avec le Wi-Fi 802.11ax tel que présenté par Qualcomm, il est question de 12 flux (8 sur les 5 GHz et 4 sur les 2,4 GHz), d'une largeur de spectre de 80 MHz chacun ainsi que du 8x8 MU-MIMO. Le fabricant annonce un débit maximum de 4,8 Gb/s pour le IPQ8074, contre 1,8 Gb/s pour le QCA6290, en combinant 2,4 et 5 GHz avec une modulation 1024 QAM.

Pour rappel, Qualcomm n'est pas le seul à s'intéresser à cette technologie : en 2014, Huawei avait annoncé avoir dépassé les 10 Gb/s en laboratoire avec le Wi-Fi 802.11ax. Dans tous les cas, il ne s'agit que du début du Wi-Fi 802.11ax et, comme ce fût le cas pour les précédentes normes, les débits devraient augmenter par la suite.

Arrivée prévue pour la première moitié de l'année

Tous les acteurs actuels du Wi-Fi 802.11ax (Huawei, Qualcomm, la Wi-Fi Alliance, etc.) mettent en avant l'utilité de cette technologie pour les environnements chargés comme les aéroports, les gares, les stades, les centres commerciaux, etc.

Chez Qualcomm, la disponibilité est prévue pour la première moitié de l'année, sans plus de précisions pour le moment. L'annonce intervenant quelques jours avant l'ouverture du MWC de Barcelone, il y a de fortes chances que l'on en reparle à ce moment-là. Nous serons cette année encore sur place pour vous tenir informés des tendances et des annonces du salon.