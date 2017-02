Google Maps permet de créer des listes de lieux et de les partager

Google Maps est en train de déployer une nouvelle version de son application pour Android et iOS. Principale nouveauté : des listes de lieux que les contacts peuvent se partager. Pratique quand on veut par exemple signer ses endroits favoris.

Google Maps gagne un peu en sociabilité avec l’ajout d’une fonctionnalité qui devrait se révéler très pratique selon les cas. Les utilisateurs vont pouvoir en effet créer des listes de leurs lieux favoris. Il suffira pour cela de chercher les lieux proprement dits puis, une fois trouvés, de les enregistrer avec un bouton « Sauvegarder » prévu à cet effet.

Des listes de lieux favoris ou à visiter

Dans la prochaine mise à jour de l’application mobile pour Android et iOS, les utilisateurs auront à disposition plusieurs listes préfabriquées, comme « Favoris » et « Envie d’y aller ». Ils sont cependant libres de créer les listes qu’ils souhaitent. Dans tous les cas, il sera possible de retrouver les listes à partir de la section « Vos adresses », à partir du menu hamburger.

La fonction pourrait s’avérer particulièrement utile. Par exemple, une collection de restaurants que l’on préfère, avant d’envoyer la liste à des amis qui viennent visiter la ville. Autre exemple, une liste de lieux que l’on projette de visiter quand on se rendra dans un autre pays. Les utilisateurs pourront alors récupérer en avance une carte hors-ligne pour préparer le terrain.

On peut partager les listes par email ou autres

Comme indiqué, les listes peuvent être partagées. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de la fonction si on souhaite utiliser Google Maps pour planifier un voyage par exemple. En effet, plutôt que de faire une liste de liens pour pointer vers des sites qui évoquent les lieux, la liste peut être envoyée aux contacts Google (Hangouts, Google+…) ou par email. Avantage, toute modification de la liste se répercute chez les contacts.

On peut d’ailleurs déjà imaginer une extension de cette fonctionnalité à l’avenir. Pourquoi ne pas ainsi proposer aux contacts de participer directement à la liste ? L’outil se révèlerait sans doute efficace, toujours dans l’optique d’un voyage en préparation.

En attendant, il faut attendre que la nouveauté soit déployée, tant sur les applications mobiles via la mise à jour qui est progressivement proposée, puis dans la version classique pour navigateur web.