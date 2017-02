Microsoft publie la version 1.3 de son Community Toolkit pour applications UWP

Microsoft a publié ce week-end la version 1.3 de son Community Toolkit pour UWP. Cette collection de fonctions et services pour applications universelles (Windows 10) ajoute bon nombre de nouveautés, dont la plupart réclamées par la communauté.

Ce Community Toolkit pour UWP (Universal Windows Platform) rassemble en un seul package tout un ensemble de fonctions, contrôles et services applicatifs. Le kit a deux objectifs. D’une part, aider les développeurs en montrant la manière de procéder en fonction des besoins. D’autre part, fournir des briques élémentaires pouvant simplifier le développement proprement dit.

Plus de 80 % des ajouts ont été suggérés par la communauté

Les développeurs peuvent utiliser le kit pour créer des applications sur PC, smartphone, Xbox One, HoloLens et Surface Hub. Windows doit y être disponible au moins en version 10586, soit la première mise à jour importante, datant de novembre 2015. Si des fonctionnalités réclament une mouture plus récente, elles seront indiquées comme telles.

La version 1.3, disponible depuis peu, ajoute un très grand nombre de nouveautés. Le projet étant communautaire, Microsoft indique que 82 % des ajouts sont des suggestions et requêtes, certaines d’ailleurs insistantes. Dans les contrôles, on notera par exemple WrapPanel, qui dispose les éléments de manière séquentielle dans une interface, TextboxMask qui permet d’utiliser des masques existants ou personnalisés pour une saisie, ou encore Loading Control, qui permet d’afficher des animations d’attente.

Les notifications groupées de la Creators Update

On trouve également des ajouts dans les services, notamment avec l’inclusion plus poussée de OneDrive et du Translator Service. Côté animations, les développeurs pourront simplifier l’ajout de lumière, la réorganisation dynamique des éléments dans une fenêtre ou encore les effets parallax. Notez que cette version 1.3 permet de prendre en charge les notifications groupées, spécifiques à la Creators Update de Windows 10 (qui n’est pas encore sortie).

Rappelons que le Community Toolkit est géré par la fondation .NET et est à ce titre open source (licence MIT). On peut le télécharger depuis son dépôt GitHub.